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台南發表無人機輔助地政業務成果 黃偉哲：每年省1萬小時作業時間

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南辦無人機輔助地政業務成果發表，黃偉哲：每年可省1萬小時作業時間。圖／台南市政府提供
台南辦無人機輔助地政業務成果發表，黃偉哲：每年可省1萬小時作業時間。圖／台南市政府提供

台南市2019年起推動無人機輔助地政業務，累計航拍面積達4萬2424公頃，預估每年可節省約1萬小時作業時間，應用範圍涵蓋土地測量、巡查、農地重劃及重大開發建設等領域。市長黃偉哲今天出席成果發表會，肯定地政局善用科技提升行政效率，期許持續擴大應用，提升市政服務品質。

黃偉哲表示，市政工作必須與時俱進，無人機可快速掌握土地現況，協助測量、巡查及工程管理，減少人員反覆前往現場勘查的時間，讓有限人力發揮更大效益，也使土地管理更加精確、便利。

黃偉哲指出，無人機用途廣泛，除了地政業務，市府過去也應用於登革熱防疫、違法傾倒廢棄物查察、消防救災及違章建築稽查等工作。透過跨局處合作，不僅節省人力，也能縮短民眾等待時間，提升政府服務效率。

地政局長陳淑美說，過去辦理山區測量或大範圍土地巡查，常因地形限制耗費大量人力。如今透過無人機拍攝高解析度影像，經校正、拼接製成具有位置資訊的正射影像，就像替土地製作一張清楚的「空拍地圖」，搭配地籍圖即可比對土地界線及現況，讓土地管理工作更加便利。

土地測量無人機影像可協助地籍圖比對、複丈鑑界、地籍圖重測及圖解數化等作業，每年支援約1.2萬件複丈鑑界案件，減少人員反覆現勘時間，估計每年節省約8千小時。

山區土地管理無人機可突破地形限制，掌握建物位置、土地使用及疑似占用情形，並輔助估算占用面積，減少人員進入陡峭地區勘查的負擔。

土地巡查地政局每年執行約300件無人機專案巡查，定期拍攝及歷年影像比對，協助發現市有土地遭占用、非法擴建或傾倒廢棄物等情形，提供後續查察依據。

在海岸及養殖管理方面，透過空拍掌握魚塭、潮間帶及蚵棚等區域的土地使用與設施分布，並利用地理資訊倉儲平台提供圖資，提供7個局處共享運用。

在農地重劃及農水路管理無人機可比對施工前後影像，協助掌握道路損壞、水路淤積及疑似占用情形，作為後續維護與修繕參考。

重大開發建設無人機影像結合地籍圖及現場紀錄，可輔助辨識農作物種類、分布及種植情形，讓地上物補償查估更完整，提升作業公平性與透明度。

台南辦無人機輔助地政業務成果發表，黃偉哲：每年可省1萬小時作業時間。圖／台南市政府提供
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台南辦無人機輔助地政業務成果發表，黃偉哲：每年可省1萬小時作業時間。圖／台南市政府提供
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台南辦無人機輔助地政業務成果發表，黃偉哲：每年可省1萬小時作業時間。圖／台南市政府提供
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台南 無人機 黃偉哲

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