台南永大溜冰場市府委外經營遭地方質疑 業者聲明：都不是事實

台南市永康永大滑輪溜冰場遭指「特定民間社團統包場地，引進民間團體統包、只開放每天上午十時至中午供選手練習及台南選手賽前僅能適應場地一天，外縣市選手卻有三天」。得標經營業者聚點運動公司聲明，以上說法都不是事實。

聚點指出，場館營業時間依規定對外開放，任何人都能付費入場，沒有團體獨占。台南市代表隊選手享免費訓練。

業者表示，依委外契約，場館提供免費公益時段，平日營業時間下午四時至晚間九時，假日上午八時至中午十二時、下午二時至晚間九時。營業時間內，民眾及各訓練團隊依規定購票即可入場，不應讓外界誤以為選手下課後即無法入場練習。

家長稱「即使收費也接受」，業者表示尊重，但沒有「不屬於特定團隊，就算願意付費也進不來」情形。

業者聲明，場館並未由特定團體獨占。「特約培訓團隊制度」有公開申請規範，有合格教練證照者都可申請，符合條件者優惠價入場。相關規定公告在場館及臉書專頁，任何人都查得到，並非特定團隊專屬。

業者稱，台南市代表隊選手原就可免費入場。其他特約培訓團隊、校隊及一般民眾，也可依規定付費使用場地。

業者指出，「台南選手賽前僅能適應場地一天，外縣市選手卻有三天」其實是兩場不同賽事。市代表隊選拔賽場地及練習時段場館免費提供。主委盃三天練習是主辦單位另付費租場，供各縣市參賽選手共同使用，非場館專門免費提供給外縣市選手。

培訓團隊希望賽前安排專屬培訓時段，業者與體育局及培訓學校三方協調九月四日提出「基層績優選手培訓專案」，十月體育局函文同意。專案由校方負責帶隊、管理及安全，場館無須增派人力，提供特定時段讓符合資格的選手免費訓練，請社會大眾明辨事實，勿輕信片面說法。