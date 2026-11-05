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嘉義縣食安大樓成立5周年 年檢驗近萬件、研究成果登國際期刊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣食安大樓成立5周年，縣長翁章梁（左六）今天出席成果發表會，展現守護食安決心。記者黃于凡／攝影
嘉義縣食安大樓成立5周年，縣長翁章梁（左六）今天出席成果發表會，展現守護食安決心。記者黃于凡／攝影

嘉義縣永在食安大樓成立5周年，縣長翁章梁今天出席成果發表會，回顧推動歷程與成果，14名衛生局檢驗員進駐研究室，取得23類、667項檢驗能力認證，每年檢驗近1萬項次，包括食品添加物、農藥殘留、動物用藥殘留等，並開發新檢驗技術，研究成果刊登於國際SCI期刊。

縣長翁章梁表示，永在食安大樓由台塑企業認養興建並捐贈嘉義縣政府，嘉義縣衛生局及環保局進駐後，在中央及地方協力下，再投入近2億多元強化檢驗設備，建構符合國際認證標準，提供農漁業者及「嘉義優鮮」商品檢驗服務，協助把關品質，建立消費者信任。

衛生局表示，食安大樓檢驗量能2019年約3200項次，至今提升至近1萬項次，成長約3.1倍，檢驗擴充至23類、667項，農藥殘留更是從零項躍升至411項全品項完全自主檢驗，並開發「歐來金得及其代謝物檢驗方法」及「羊乳中19種喹諾酮類動物用藥檢驗方法」，獲衛福部採納為建議檢驗方法，成果刊登國際SCI期刊「Food Chemistry」。

食藥署南區管理中心主任魏任廷說，衛生局持續提升食品檢驗量能，投入檢驗技術研發，目前已有2項自主開發檢驗技術通過食藥署專家審查，列為全國食品檢驗建議方法，展現永在食大樓具有先進檢驗設備，也擁有專業優秀檢驗人才，以及持續創新、精進的精神。

縣府指出，永在食安大樓2018年完工，2021年正式啟用，由縣府營運管理，1樓店面出租，2樓為嘉縣社區心理衛生中心，3樓設置國際會議廳，4樓由衛生局檢驗科使用，5樓環保局進駐檢驗水質及土壤等；縣府提供檢驗補助，讓農漁民以優惠價格檢驗，主動把關產品品質。

嘉義縣食安大樓成立5周年，取得23類、667項檢驗能力認證，每年檢驗近1萬項次。記者黃于凡／攝影
嘉義縣食安大樓成立5周年，取得23類、667項檢驗能力認證，每年檢驗近1萬項次。記者黃于凡／攝影

嘉義縣食安大樓成立5周年，取得23類、667項檢驗能力認證，每年檢驗近1萬項次。記者黃于凡／攝影
嘉義縣食安大樓成立5周年，取得23類、667項檢驗能力認證，每年檢驗近1萬項次。記者黃于凡／攝影

嘉義 食安 大樓

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