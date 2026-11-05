二通商圈老店轉型吸引觀光客　嘉市議員促打造遮雨遮陽徒步街帶動商機

嘉義市中正路二通商圈透過老店轉型與特色店家進駐，成為舊城區觀光亮點。市議員上午質詢二通商圈不少店家展現新風貌，市府除觀光行銷，也應改善商圈環境，建議參考日本韓國商店街模式，評估設置遮雨遮陽設施，規劃徒步街區，串聯火車站與舊城觀光動線。觀光新聞處長鄭雅文允諾跨局處評估。

市議員陳家平質詢，二通商圈近年出現不少老店轉型案例，如經營多年的新華美西裝店轉型為日式咖啡館，還有桃城豆花、三哥肉鬆等特色店家，吸引遊客走進巷弄、認識嘉義在地文化。商圈不再只是傳統購物街道，也開始展現結合歷史、人文與美食的觀光魅力。

觀新處長鄭雅文表示，市府透過對外行銷推廣二通商圈，6月曾前往韓國釜山觀光推介，介紹嘉市特色景點與商圈文化，9月也有釜山團

體回訪，讓國際旅客認識嘉義。她指出，二通商圈具鮮明在地特色，呈現獨特「台灣嘉義感性」，是對外推廣重要觀光亮點。

陳家平認為，除行銷曝光，商圈硬體環境也要同步提升，建議市府參考日本、韓國商店街規劃經驗，評估從火車站延伸至中正路二通商圈的步行環境，增設遮雨、遮陽設施，讓遊客即使遇到下雨或烈日，也能舒適漫遊；研議徒步區的可行性。

陳家平建議市府進行商圈田野調查，盤點老店特色與遊客需求，改善店家招牌、騎樓平整度及人行空間，由觀新處邀集工務處、消防局等單位跨局處研議，兼顧消防救災及交通安全前，打造友善商圈環境，讓火車站人潮延伸至二通，帶動舊城區觀光與地方經濟。