嘉北區段徵收打造健康醫療特區 嘉市議員促納入長照銀髮產業

嘉義市議員上午質詢嘉北區段徵收計畫，要求市府結合嘉北車站周邊發展及鐵路高架化，將醫療、長照及銀髮產業納入整體規劃，打造「健康幸福城」醫療特區。另，針對垂楊路崇文國小、興嘉國小前2座老舊行人天橋，要求市府重新檢視需求及交通安全，評估改善或拆除可行性，讓公共設施符合現代城市發展。

議員李忠曆質詢嘉北區段徵收案，指出這是配合嘉市整體發展的重要計畫，未來除結合嘉北車站及鐵路高架化，提升土地利用效益，也應因應人口高齡化，將醫療照護及長照服務納入，讓土地開發不只是帶動產業，更能滿足市民實際需求。

都發處長許懷群答詢，市府以十大旗艦計畫西區大發展、健康幸福城等政策為基礎，思考嘉北地區發展定位，將結合既有醫療設施及交通便利性，朝健康醫療、健康照護及健康福祉等產業發展。6月舉辦公開展覽前座談會，向地方說明整體規劃，明年初辦理公開展覽。

李忠曆要求，面對高齡化社會，市府應在都市計畫規劃及公開展覽階段，將長照、醫療及銀髮產業需求納入考量，透過完整的土地配置，讓嘉北地區成為兼具產業發展與高齡照護功能的生活特區。許懷群表示，這是市府努力方向，更是計畫重要目標。

李忠曆將焦點轉向垂楊上2座老舊行人天橋，分別位於崇文國小及興嘉國小前，他指出，2座天橋當初是保障學童及行人穿越道路安全而

設置，隨著交通號誌及行人安全設施改善，天橋是否仍有存在必要，重新檢討。尤其天橋階梯陡峭，對高齡長者、輪椅族及推嬰兒車的家長並不友善，形同有設施卻不方便使用。

李忠曆強調，不是為拆除而拆除，更不能拆天橋沒有替代行人安全措施，要求工務處、交通處及教育處完整評估。工務處長余成鈺答詢，2座天橋列入年度橋梁檢測維護，現況正常，將邀集交通處、教育處等單位，針對實際使用狀況、交通需求及是否有拆除或改善評估。