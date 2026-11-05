嘉義縣政府改善基層機關門面 建築師許榮方操刀設計新字體

嘉義縣政府改善基層機關門面，邀請建築師許榮方操刀，設計專屬識別字體，從地政、戶政、衛生所到警察派出所，改善建築外觀、入口景觀及動線，翻轉公務機關嚴肅、封閉形象。水上地政事務所率先完工，縣長翁章梁今天出席竣工典禮，相關工程預計明年陸續完工。

翁章梁說，公部門依法行政有邊界，但服務是沒有邊界的，戶政、地政、衛生所及派出所與民眾生活密切相關，過去民眾對公部門常有嚴肅、難以親近印象，希望透過空間重新整理、改善人車動線及建立一致機關識別，拉近公部門與民眾距離，讓公共服務更加親近。

地政處表示，地政門戶改善總經費1850萬元，涵蓋水上、竹崎及大林地政事務所，由許榮方建築師事務所設計監造、耀億營造有限公司承攬施工，以「地」字作為統一識別LOGO，大林、竹崎地政事務所將於今年底、明年4月完工，朴子地政事務所新建工程預計2028年1月完工。

此外，縣府推動戶政門戶改善工程，以「戶」字打造統一識別系統，改善戶政事務所及所轄辦公室門面，規畫拆除6處辦公處所既有圍牆；另因部分辦公廳舍結構老舊，等待辦理耐震補強及拆除重建工程，暫不納入改善，剩餘12處辦公處所將投入2000萬元，預計明年6月完工。

衛生所門戶改善總經費1878萬元，以「衛」字打造統一識別，字體融合孕婦、幼童、青壯年、長者意象，設計色調採白色與粉色；同步改善入口階梯、無障礙車位、地坪動線、外牆防水及排水設施，陸續改善竹崎、番路、東石及朴子衛生所，溪口及鹿草衛生所預計12月開工。

警察局分駐（派出）所門戶改善總經費2984萬元，共有16處分駐（派出）所納入工程，分為3案辦理，預計明年1月全數完工，改善工程拆除部分圍牆，改善綠籬、照明及停車空間，並設置車阻設施，兼顧機關開放性與警察執勤安全，讓派出所更容易辨識，視覺更加開闊。

嘉義縣政府推動基層機關門戶改善，邀請建築師許榮方操刀打造新字體。記者黃于凡／攝影

嘉義縣政府推動基層機關門戶改善，戶政事務所以「戶」字打造統一識別系統。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府推動基層機關門戶改善，縣長翁章梁今天到水上地政事務所參加竣工典禮。記者黃于凡／攝影

嘉義縣政府推動基層機關門戶改善，地政事務所以「地」字打造統一識別系統。圖／嘉義縣政府提供