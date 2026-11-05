塑膠產品取代手工竹編工藝陷困境 這對老夫婦創新產品LV風手提包搶市

嘉義縣溪口鄉美南村天赦庄昔日是聞名全台竹編重鎮，隨著塑膠製品與紙箱興起，竹簍、雞籠被取代，產業日漸沒落。竹編老師傅方進恭、蔡素禎夫妻不捨傳統工藝失傳，在兒子方志仁鼓勵下，將老手藝融入文創設計，從大型竹簍轉型製作燈罩、時鐘、飲料提籃與LV風精品風手提包，上月在嘉義公園開嘉市集設攤，在近200家攤位展現獨特魅力，吸引民眾觀賞選購。

天赦庄早年家家戶戶從事竹簍編製，產品外銷為主，每年7至10月是生產旺季，工廠經常日夜趕工。方進恭夫妻曾經營竹編工廠，盛況時期聘請20多名工人，蔡素禎邊照顧孩子、料理三餐，邊埋頭編織，累積數十年經驗與精湛手藝。然而，隨著塑膠製品普及，傳統竹簍逐漸失去市場，工廠也不得不收起來。方進恭感嘆，竹編製作耗時費工，收入卻不敷成本，年輕人自然不願投入，產業傳承面臨困境。

為讓父母生活增添樂趣，讓老技藝繼續發揮，兒子方志仁多年前鼓勵父母重新拿起熟悉竹材，從生活用品發想，開發兼具實用與設計感文創商品。全家集思廣益，推出竹編包包、燈罩、垃圾桶、飲料提籃及時鐘等，並協助接洽市集活動，讓父母有機會與消費者交流。

工作室裡，方進恭負責處理竹材，將從南投竹山運回桂竹剖成竹片，再削除多餘外皮；蔡素禎以熟練手法一片片編織，讓竹片化為造型各異的生活用品。方進恭說，桂竹硬度高、較耐用，商品只要清洗後確實曬乾，就能使用很久，竹材的色澤也會隨時間自然變化。

方進恭、蔡素禎夫妻近年與吳鳳科大社會責任實踐計畫合作，為傳統竹編注入文創設計、拓展行銷通路，透過展覽與市集讓更多人認識竹編之美。蔡素禎不僅能依照造型編出作品，也樂於向師生傳授竹籃編織技法，希望這項逐漸失傳的手藝能延續下去。

上月嘉義公園舉辦「開嘉雞啤節」，集結近200家攤位，方進恭、蔡素禎夫妻的竹編攤位，產品跳脫傳統印象，以新穎造型展現手工藝的時尚可能，讓年輕世代看見老技藝的新生命。

嘉義縣溪口鄉美南村天赦庄竹編老師傅方進恭、蔡素禎夫妻，將老手藝融入文創設計，從大型竹簍轉型製作燈罩、時鐘、飲料提籃與LV風精品風手提包，上月在嘉義公園開嘉市集設攤展現獨特魅力，吸引民眾觀賞選購。記者魯永明／攝影