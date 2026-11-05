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嘉市鬧區中山路 改善違停卻衝擊商圈

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導

嘉義市中山路六年前設置八組科技執法，針對並排停車、臨停等取締，迄今累計取締一萬一千三百件，每月違規件數已明顯下降，不過有議員昨質詢說，科技執法改善交通卻衝擊商圈，人潮不再，要求市府研議兼顧交通安全與商業繁榮作法。

嘉市警局長陳明志答詢說，會進一步檢討，做適當調整。

議員孫貫志質詢說，警方二○二○年起在嘉義火車站至中央噴水圓環之間的中山路蛋黃區，設八組科技執法設備，針對並排停車、臨停等違規行為取締，從執行成效來看，每月違規件數從約四六○件降至廿件，確實讓道路交通更加順暢。

但孫貫志指出，科技執法也衝擊生意興隆的中山路商圈，原本店門口車水馬龍變門可羅雀，如今至少廿間店面閒置，掛著出租或出售，部分店家面臨經營壓力；科技執法的成效市民並不否認，但不能只重視違規取締，卻忽略商家生存及消費動線。

他建議由市長黃敏惠召集警察局等相關局處，檢討中山路交通環境與商圈消費動線，尋找兼顧交通安全及商業需求的彈性作法。

陳明志表示，科技執法實施後，違規取締件數大幅下降，中山路交通變得順暢，也減少並排違規停車，讓公車停靠站及行車動線更加順利，這是城市交通進步的象徵，警方會定期檢視各路段交通事故、違規件數，由交通隊前往現場勘查，了解實際交通狀況，再研議適當調整措施。

違停 科技執法 嘉義

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