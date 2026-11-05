教團民調 台南師行政減量負評最高

台南市教育產業工會昨公布針對三百多名基層教師民調結果，教育局長鄭新輝八年施政整體僅獲一點八四分（滿分十分），且十項施政面向不滿意度都超過七成，以「行政減量」的負評最高，跨黨派議員也指出，許多業務干擾正常教學，下屆市長任用的教育局長應重視。

南市教育局回應，尊重教師團體意見，但八年施政應從學生學習、校園建設、教育照顧、教師支持等面向全面檢視，單次問卷分數難以呈現施政全貌。

根據台南教育施政八年總體檢問卷結果，十項施政面向，行政減量負評百分之八四點二最高，校園信任及溝通尊重的負評也分別達七九點八、七九點四。

市議員朱正軒與南市教產工會開記者會，跨黨派議員蔡筱薇、王家貞、林冠維及議員候選人許又仁、沈震南等人出席，工會指出，學力檢測、「減Ｃ增Ａ」、校園生活問卷、雙語教學、入班觀課、布可星球等措施，都干擾正常教學；工會理事長陳葦芸說，相關紙本作業搬進平台，若仍須重複登錄、上傳照片及檢附成果，就不是真正減量。