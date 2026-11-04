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台南重大投資落實2564億元 黃偉哲：加速排除建廠行政障礙

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲主持重大投資會議。圖／台南市經發局提供
台南市長黃偉哲主持重大投資會議。圖／台南市經發局提供

台南市重大投資持續推進，市長黃偉哲今天主持重大投資會報，掌握企業建廠及投資執行進度。目前台南市已協助150件重大投資案件完成投資，落實投資金額達2564億元，另有66件案件持續列管，總投資金額約4054億元。本次包括瀛麗企業、展通精密、南帝精密、台灣荏原、格安德工業及旭優能源等6家企業，均已完成工廠登記，展現企業投資台南的具體成果。

黃偉哲表示，企業從規畫設廠到正式投產，涉及多項行政審查及跨機關協調，市府必須掌握業者需求，確保投資計畫依預定時程推進。尤其大型投資案件建廠及開發期程較長，任何環節延誤都可能影響企業營運，因此市府定期召開投資會報，檢視案件進度，要求各局處主動確認待解決事項，在法令許可範圍內提出具體處理方式，提高行政協調效率，協助企業儘早完成建廠、投入生產。

經濟發展局長張婷媛指出，重大投資案件從初期用地及設廠條件確認，到施工階段的建築、消防、環保及公共設施銜接，都可能面臨不同問題。經發局透過定期訪視及案件管理機制，掌握企業辦理情形，並將涉及跨機關權責的事項提報投資會報協調，避免因程序銜接或資訊落差影響投資進度；對已完成投資的企業，也持續關注後續營運及擴廠需求。

經發局表示，台南近年產業投資朝多元化發展，除半導體及電子產業外，精密機械、金屬加工及在地製造業也積極更新設備、擴充產能。市府將持續整合行政資源，依產業特性及企業需求提供協助，排除投資障礙，促進新投資與在地供應鏈合作，帶動產業發展及就業機會，讓投資成果轉化為地方經濟成長的實質效益。

台南市長黃偉哲主持重大投資會議。圖／台南市經發局提供
台南市長黃偉哲主持重大投資會議。圖／台南市經發局提供

台南 黃偉哲

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