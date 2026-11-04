南台灣觀光整合行銷奏效 獲美國麥哲倫獎雙銀大獎

雲嘉南濱海國家風景區管理處統籌南區觀光圈整合國際行銷，串聯雲嘉南濱海、西拉雅、茂林及大鵬灣等區域觀光資源，拍攝國際形象影片「流」（Flow）更榮獲今年美國麥哲倫獎「永續旅遊目的地」、「行銷傳播╱公關企劃」兩項銀獎殊榮。

雲嘉南濱海國家風景區今發布上述訊息，表示美國麥哲倫獎由國際旅遊專業媒體「Travel Weekly」主辦，表彰全球旅遊產業在目的地行銷及創新傳播等領域的優秀表現。

此次「流」以「流動」為核心概念，串聯南台灣山海地景、自然生態及人文生活，以富有情感的影像語言傳遞南台灣的永續旅行價值，此次榮獲美國麥哲倫獎雙銀大獎，不僅肯定南台灣觀光品牌創新行銷，更彰顯南區觀光圈從品牌建立走向市場經營的策略成果，持續以品牌影響力帶動實際引客，歡迎大家至「雲嘉南，好好玩」YouTube頻道（https://reurl.cc/90m2DV）觀賞影片。

雲嘉南管理處指出，南區觀光圈國際行銷不僅著重品牌曝光，更積極建立從市場認識、旅遊產品整備、通路上架到實際引客的推廣機制。

針對香港、日本、馬來西亞等重點市場，依據不同客群旅遊偏好與消費型態，透過國際媒體及旅行業者踩線、海外旅展、B2B媒合、航空公司與線上旅遊平台合作，推動特色遊程包裝與產品銷售，讓品牌行銷不只停留在宣傳，更能銜接實際旅遊需求，形成從國際推廣到地方產業受益完整鏈結。

茂林國家風景區山景。圖／ 雲嘉南風管處提供

大鵬灣國家風景區美景。圖／ 雲嘉南風管處提供

雲嘉南濱海國家風景區管理處統籌南區觀光圈整合國際行銷，串聯雲嘉南濱海、西拉雅、茂林及大鵬灣等區域觀光資源，其中國際形象影片「流」（Flow）榮獲美國麥哲倫獎「永續旅遊目的地」、「行銷傳播╱公關企劃」兩項銀獎殊榮。圖／ 雲嘉南風管處提供