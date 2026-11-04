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細數8年施政成果遭綠營快閃踢館 張麗善一句話反擊
雲林縣長張麗善任期進入倒數，縣府今天舉辦「八年革除沉痾、雲林脫胎換骨」記者會，盤點8年施政成果，包括減債127億、突破交通瓶頸、活化閒置公共設施等，民進黨雲林縣黨部則同時快閃縣府質疑施政進度。張麗善表示，八年所做多到說不完，雲林已撕掉早年又老又窮的標籤，並呼籲選舉要理性、用智慧判斷，不要一竿子打翻一條船，完全抹煞縣政府的努力。
張麗善表示，距離卸任約50天，舉辦記者會是希望向鄉親報告縣府團隊8年來的努力。她指出，地方長期面臨財政、交通、閒置公共設施及產業發展等問題，過去受限於財源、土地、法令及行政協調，許多建設遲遲無法突破，她上任後逐步整頓財政、推動建設，讓停滯多年的計畫重新啟動。
張麗善細數施政成績，從縣府8年來累計減債逾127億元，資產增加逾10億元，招商金額累計達3069億元，平均薪資居中部六縣市第一，到打通古坑草嶺交通瓶頸、辦理跨清水溪大橋、崙子大橋改建、斗南火車站地下停車場整建、縣道164線拓寬等建設，打造森林療癒基地、活化歷史空間，讓雲林觀光人次大幅成長等。議長黃凱表示，種種施政成果，相信鄉親很有感。
縣府各局處細數8年建設成果同時，民進黨雲林縣黨部今天也到縣府前快閃，主委江宗保率黨籍候選人針對張麗善近8年任內重大建設、產業招商、財政及文化政策提出總體檢。要求縣府針對「9＋1產業園區」、麥寮國際商港、斗南智慧物流冷鏈園區、北港產業發展及台西產業轉型等計畫，公布實際進度，讓鄉親檢視。
張麗善強調，8年來縣府團隊努力改善地方長期累積的問題，施政成果多到說不完，雲林已逐步撕掉「又老又窮」標籤。她也呼籲選舉應理性判斷，不要「一竿子打翻一條船」，完全抹煞縣府團隊的努力。
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