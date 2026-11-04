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細數8年施政成果遭綠營快閃踢館 張麗善一句話反擊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府今天舉辦「八年革除沉痾、雲林脫胎換骨」記者會，盤點縣長張麗善8年施政成果。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天舉辦「八年革除沉痾、雲林脫胎換骨」記者會，盤點縣長張麗善8年施政成果。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善任期進入倒數，縣府今天舉辦「八年革除沉痾、雲林脫胎換骨」記者會，盤點8年施政成果，包括減債127億、突破交通瓶頸、活化閒置公共設施等，民進黨雲林縣黨部則同時快閃縣府質疑施政進度。張麗善表示，八年所做多到說不完，雲林已撕掉早年又老又窮的標籤，並呼籲選舉要理性、用智慧判斷，不要一竿子打翻一條船，完全抹煞縣政府的努力。

張麗善表示，距離卸任約50天，舉辦記者會是希望向鄉親報告縣府團隊8年來的努力。她指出，地方長期面臨財政、交通、閒置公共設施及產業發展等問題，過去受限於財源、土地、法令及行政協調，許多建設遲遲無法突破，她上任後逐步整頓財政、推動建設，讓停滯多年的計畫重新啟動。

張麗善細數施政成績，從縣府8年來累計減債逾127億元，資產增加逾10億元，招商金額累計達3069億元，平均薪資居中部六縣市第一，到打通古坑草嶺交通瓶頸、辦理跨清水溪大橋、崙子大橋改建、斗南火車站地下停車場整建、縣道164線拓寬等建設，打造森林療癒基地、活化歷史空間，讓雲林觀光人次大幅成長等。議長黃凱表示，種種施政成果，相信鄉親很有感。

縣府各局處細數8年建設成果同時，民進黨雲林縣黨部今天也到縣府前快閃，主委江宗保率黨籍候選人針對張麗善近8年任內重大建設、產業招商、財政及文化政策提出總體檢。要求縣府針對「9＋1產業園區」、麥寮國際商港、斗南智慧物流冷鏈園區、北港產業發展及台西產業轉型等計畫，公布實際進度，讓鄉親檢視。

張麗善強調，8年來縣府團隊努力改善地方長期累積的問題，施政成果多到說不完，雲林已逐步撕掉「又老又窮」標籤。她也呼籲選舉應理性判斷，不要「一竿子打翻一條船」，完全抹煞縣府團隊的努力。

民進黨雲林縣黨部在雲林縣政府舉辦記者會報告施政成果時快閃質疑。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣黨部在雲林縣政府舉辦記者會報告施政成果時快閃質疑。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善任期進入倒數，今天舉辦「八年革除沉痾、雲林脫胎換骨」記者會，盤點8年施政成果。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善任期進入倒數，今天舉辦「八年革除沉痾、雲林脫胎換骨」記者會，盤點8年施政成果。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善（中）任期進入倒數，今天舉辦「八年革除沉痾、雲林脫胎換骨」記者會，盤點8年施政成果。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（中）任期進入倒數，今天舉辦「八年革除沉痾、雲林脫胎換骨」記者會，盤點8年施政成果。記者陳雅玲／攝影

雲林 張麗善

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