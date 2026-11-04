任期交接不斷電！ 台南好young耶誕跨年活動首波卡司曝光

2027台南好young耶誕跨年系列活動12月起熱鬧展開，今由市長黃偉哲公布首波演出卡司，黃偉哲提到，今年活動雖適逢市長交接任期，不過活動籌備不受影響，且年終盛事精彩不中斷，首波陣容集結台灣、日本、馬來西亞歌手，用最棒的音樂陪伴市民朋友歡樂過節。

黃偉哲表示，感謝民間團體長期支持，讓市府在有限預算下仍能打造精彩耶誕跨年活動，今年除邀請國內外藝人演出外，更安排在地青年展現街舞及流行舞蹈才華，同時將活動延伸至新營、佳里及南科等地，讓不同年齡層民眾都能參與。

台南市政府說，2027台南好young耶誕跨年系列活動12月起跑，採取「周周有活動、場場都精彩」節奏，12月5日在佳里體育公園舉辦「佳里奇趣童樂會」、12月12日則在南科管理局中央廣場舉行「南科夢幻歷險記」等多元豐富的親子活動。

此外，12月19日將在新營舉辦「南瀛草地音樂會」，卡司陣容包含搖滾天團八三夭、金曲歌王許富凱、怕胖團等接力演出外，也邀集來自日本的創作歌手山元聰、女團Kalafina成員KEIKO，以及馬來西亞創作歌手Haezee黃瑋昕開唱。

南市府永華市政中心西側廣場預計12月24日舉辦搖滾耶誕演唱會，也將多組實力堅強超人氣歌手、藝人團體，以及12月31日跨年晚會「壓箱寶」卡司將陸續解鎖。

南市府表示，誠摯邀請全國民眾提前規畫年底遊程，來台南欣賞精彩演出，走訪特色景點、品嚐在地美食，安排一趟深度旅遊，並可搭配持續到明年3月15日「台南購物節」活動，歡迎全國民眾攜家帶眷到台南，共度歡樂的耶誕跨年時光，詳情可關注「台南好young」活動臉書粉絲專頁。