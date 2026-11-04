快訊

銀彈失效！破紀錄資助共和黨 馬斯克笑談敗選：太空雷射介選沒用

棒球／傳奇對決！西武VS中華OB陣容揭曉 王建民、陳金鋒、林智勝參戰

美國期中選舉民主黨大勝！可望參眾兩院全拿 川普慘遭選民教訓

聽新聞
0:00 / 0:00

全鄉老年人口占24％ 雲林大埤日照中心落成可收托逾30名長者

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣「大埤鄉多功能日照中心」今天落成，未來可提供約30名長者日間照顧服務。記者陳雅玲／攝影
雲林縣「大埤鄉多功能日照中心」今天落成，未來可提供約30名長者日間照顧服務。記者陳雅玲／攝影

雲林縣大埤鄉老年人口達24％，長照需求日益增加。鄉公所、中央、縣府斥資2417萬元，興建「大埤鄉多功能日照中心」今天落成，未來可提供約30名長者日間照顧服務，並規畫由大林慈濟醫院專業照護團隊進駐，提供生活照顧、文康休閒活動及交通接送等服務。

雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、衛生福利部簡任技正白姍綺、大林慈濟醫院主秘劉鎮榮及大埤鄉長林森寶等人，今天共同出席大埤鄉多功能日照中心落成典禮並揭牌，見證大埤鄉長照服務增添新據點。

日照中心總經費2417萬元，其中中央透過「前瞻基礎建設－公共服務據點整備計畫」補助1749萬元、縣府補助97萬元，公所自籌約571萬元，去年5月動工，歷經1年4個月完工。

張麗善指出，中心未來不僅是社區居民交流、舉辦活動的場所，也將提供日間照顧、生活照顧、文康休閒及交通接送等服務，讓長輩在地安老，家屬也能獲得更多照顧支持，減輕長期照護壓力。

林森寶表示，大埤鄉目前老年人口達4260人，占全鄉總人口約24％，為減輕家庭照顧失能長輩的負擔，公所積極向中央及縣府爭取經費，並自籌不足款項興建日照中心，希望補足地方長照服務需求，日照中心位於大埤鄉立公園內，鄰近街區中心，交通便利，周邊綠樹成蔭，並設有槌球場及多項運動休閒設施，可提供長輩舒適的活動環境，預計可容納約30名長者。

大埤鄉公所規畫採「公辦民營」模式營運，今天並與大林慈濟醫院簽訂合作意向書，未來將由慈濟專業照護團隊提供在地長照服務，期盼透過公私協力，讓長者獲得更完善的照顧，也為地方長照服務網絡再添重要據點。

雲林縣「大埤鄉多功能日照中心」今天落成，未來可提供約30名長者日間照顧服務。記者陳雅玲／攝影
雲林縣「大埤鄉多功能日照中心」今天落成，未來可提供約30名長者日間照顧服務。記者陳雅玲／攝影

雲林縣「大埤鄉多功能日照中心」今天落成，未來可提供約30名長者日間照顧服務。記者陳雅玲／攝影
雲林縣「大埤鄉多功能日照中心」今天落成，未來可提供約30名長者日間照顧服務。記者陳雅玲／攝影

雲林 日照中心 老年人口

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

屏東九如鄉圖書館大變身 砸1.7億打造智慧閱讀新地標、2028年完工

斥資近2千萬元！台南馬雅各長青公園大改造 全年齡友善休憩空間

雲林在宅急症照護交班平台啟用 減輕醫護負擔、家屬可遠距掌握病況

讓年輕人也住得起亞灣核心區 亞灣智慧社宅2期公辦都更案動土

相關新聞

南台灣觀光整合行銷奏效 獲美國麥哲倫獎雙銀大獎

雲嘉南濱海國家風景區管理處統籌南區觀光圈整合國際行銷，串聯雲嘉南濱海、西拉雅、茂林及大鵬灣等區域觀光資源，拍攝國際形象影片「流」（Flow）更榮獲今年美國麥哲倫獎「永續旅遊目的地」、「行銷傳播╱公關企劃」兩項銀獎殊榮。

細數8年施政成果遭綠營快閃踢館 張麗善一句話反擊

雲林縣長張麗善任期進入倒數，縣府今天舉辦「八年革除沉痾、雲林脫胎換骨」記者會，盤點8年施政成果，包括減債127億、突破交通瓶頸、活化閒置公共設施等，民進黨雲林縣黨部則同時快閃縣府質疑施政進度。張麗善表示，八年所做多到說不完，雲林已撕掉早年又老又窮的標籤，並呼籲選舉要理性、用智慧判斷，不要一竿子打翻一條船，完全抹煞縣政府的努力。

任期交接不斷電！ 台南好young耶誕跨年活動首波卡司曝光

2027台南好young耶誕跨年系列活動12月起熱鬧展開，今由市長黃偉哲公布首波演出卡司，黃偉哲提到，今年活動雖適逢市長交接任期，不過活動籌備不受影響，且年終盛事精彩不中斷，首波陣容集結台灣、日本、馬來西亞歌手，用最棒的音樂陪伴市民朋友歡樂過節。

全鄉老年人口占24％ 雲林大埤日照中心落成可收托逾30名長者

雲林縣大埤鄉老年人口達24％，長照需求日益增加。鄉公所、中央、縣府斥資2417萬元，興建「大埤鄉多功能日照中心」今天落成，未來可提供約30名長者日間照顧服務，並規畫由大林慈濟醫院專業照護團隊進駐，提供生活照顧、文康休閒活動及交通接送等服務。

國台圖攜手台日機構 舉辦「用手去看見世界」觸覺藝術巡迴展

國立台灣圖書館本月3日攜手日本交流協會、山梨大學、山梨縣立盲學校、山梨圖書館、北海道教育大學及九州大學，以及台灣的中興大學、台灣藝術大學、德明財經科大、大葉大學、台北教育大學、台東大學與台北市啟明學校等國內外多個單位，共同策劃「用手去看見世界——ふれてみる展覽會」。

嘉義近90年日式老建築翻新 鹿草鄉立圖書館改造重新開館

嘉義縣鹿草鄉立圖書館建於日治時期，已有將近90年歷史，縣府投入175萬元重新改造，縣長翁章梁今天參加開館典禮，圖書館保留日式建築風貌，增設親子共讀區、手作空間，重新開館讓老建築活化轉型，打造兼具閱讀、交流及文化傳承功能的公共場域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。