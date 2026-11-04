全鄉老年人口占24％ 雲林大埤日照中心落成可收托逾30名長者

雲林縣大埤鄉老年人口達24％，長照需求日益增加。鄉公所、中央、縣府斥資2417萬元，興建「大埤鄉多功能日照中心」今天落成，未來可提供約30名長者日間照顧服務，並規畫由大林慈濟醫院專業照護團隊進駐，提供生活照顧、文康休閒活動及交通接送等服務。

雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、衛生福利部簡任技正白姍綺、大林慈濟醫院主秘劉鎮榮及大埤鄉長林森寶等人，今天共同出席大埤鄉多功能日照中心落成典禮並揭牌，見證大埤鄉長照服務增添新據點。

日照中心總經費2417萬元，其中中央透過「前瞻基礎建設－公共服務據點整備計畫」補助1749萬元、縣府補助97萬元，公所自籌約571萬元，去年5月動工，歷經1年4個月完工。

張麗善指出，中心未來不僅是社區居民交流、舉辦活動的場所，也將提供日間照顧、生活照顧、文康休閒及交通接送等服務，讓長輩在地安老，家屬也能獲得更多照顧支持，減輕長期照護壓力。

林森寶表示，大埤鄉目前老年人口達4260人，占全鄉總人口約24％，為減輕家庭照顧失能長輩的負擔，公所積極向中央及縣府爭取經費，並自籌不足款項興建日照中心，希望補足地方長照服務需求，日照中心位於大埤鄉立公園內，鄰近街區中心，交通便利，周邊綠樹成蔭，並設有槌球場及多項運動休閒設施，可提供長輩舒適的活動環境，預計可容納約30名長者。

大埤鄉公所規畫採「公辦民營」模式營運，今天並與大林慈濟醫院簽訂合作意向書，未來將由慈濟專業照護團隊提供在地長照服務，期盼透過公私協力，讓長者獲得更完善的照顧，也為地方長照服務網絡再添重要據點。

雲林縣「大埤鄉多功能日照中心」今天落成，未來可提供約30名長者日間照顧服務。記者陳雅玲／攝影