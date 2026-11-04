國台圖攜手台日機構 舉辦「用手去看見世界」觸覺藝術巡迴展

國立台灣圖書館本月3日攜手日本交流協會、山梨大學、山梨縣立盲學校、山梨圖書館、北海道教育大學及九州大學，以及台灣的中興大學、台灣藝術大學、德明財經科大、大葉大學、台北教育大學、台東大學與台北市啟明學校等國內外多個單位，共同策劃「用手去看見世界——ふれてみる展覽會」。

國台圖今天舉辦記者會指出，這次活動辦理觸覺藝術巡迴展，共計展出40件作品。展覽以「觸覺」為核心，並巧妙結合視障館藏，打破大眾以往依賴視覺的欣賞習慣，鼓勵民眾透過雙手觸摸、嗅覺聞氣味、聆聽與親身探索來感受藝術的全新想像。

這項展覽成功創造了閱讀的新里程碑，全面打開了參觀者的五感體驗，更讓觸覺與嗅覺成為連結感官經驗、實現閱讀平權、拓展文化視野與促進人際理解的重要橋梁。

國台圖館長曹翠英強調，這是一場台日跨域合作的新開端，期望透過愛與溫暖帶來全新體驗，在追求閱讀平權的同時拉近人與人之間的距離。身為教育部指定的身心障礙者閱讀推動機關，國台圖希望引進觸摸、聆聽及感官探索等多元樣貌，創造不同族群彼此理解與共融的新價值。

策展的山梨大學老師芝田典子指出，展集結台日學校與藝術家的共同創作，引導觀眾以雙手感受雕塑與觸覺繪本，藉此深化台日文化交流。日本台灣交流協會部長大內洸太也高度肯定跨國合作的豐碩成果，並期盼未來能進一步促進更多跨文化對話。

展覽期間將於11月7日舉辦「從AI到指尖：觸聽覺創作的新想像」專題工作坊，由中興大學副教授趙欣怡帶領參與者探索非視覺美學、AI口述影像及觸覺化圖像創作。透過科技應用體驗人工智慧如何轉化視覺資訊，進一步開拓觸覺與聽覺藝術創作的嶄新未來。

國台圖期盼透過此次台日跨域合作展覽，讓大眾理解藝術不只是單純的觀看方式，世界上還有其他豐富的感知途徑。從歷史典藏、視障閱讀到當代觸覺藝術，國台圖將持續以文化資源為基礎，推動閱讀平權、文化近用與社會共融，讓每個人都能以自己的方式親近藝術、感受世界，真正實現「用手去看見世界」的美好圖像。

展覽自11月3日起至11月15日在國台圖1樓台灣藝文走廊展出，展出超過40件台日等多國觸覺藝術作品，讓近用平權真正走進生活。

國台圖攜手台日機構舉辦「用手去看見世界」觸覺藝術巡迴展，展集結台日學校與藝術家的共同創作，引導觀眾以雙手感受雕塑與觸覺繪本，藉此深化台日文化交流。記者王長鼎／攝影

國台圖攜手台日機構舉辦「用手去看見世界」觸覺藝術巡迴展，展集結台日學校與藝術家的共同創作，引導觀眾以雙手感受雕塑與觸覺繪本，藉此深化台日文化交流。記者王長鼎／攝影

國台圖攜手台日機構舉辦「用手去看見世界」觸覺藝術巡迴展，展集結台日學校與藝術家的共同創作，引導觀眾以雙手感受雕塑與觸覺繪本，藉此深化台日文化交流。記者王長鼎／攝影