嘉義近90年日式老建築翻新 鹿草鄉立圖書館改造重新開館

嘉義縣鹿草鄉立圖書館建於日治時期，已有將近90年歷史，縣府投入175萬元重新改造，縣長翁章梁今天參加開館典禮，圖書館保留日式建築風貌，增設親子共讀區、手作空間，重新開館讓老建築活化轉型，打造兼具閱讀、交流及文化傳承功能的公共場域。

教育處表示，鹿草鄉立圖書館建於1936年（昭和11年），前身為日本庄役場，相當於現今鄉公所，是地方重要歷史建築，縣府挹注175萬元，鹿草鄉公所負責規畫整建，保留建築原有特色，重新調整空間配置及閱讀動線，改善照明與設備，提升使用舒適度。

翁章梁指出，隨著知識逐漸網路化，圖書館的功能與角色正面臨轉變，如何提升圖書館在地方的重要性，是未來各鄉鎮市長的重要課題，圖書館不再只是借書、看書的地方，也可結合論壇、藝文活動及多元課程，發展為地方居民交流，以及公共參與的重要場域。

嚴珮瑜表示，整建過程中，館前一棵老榕樹因遭白蟻侵襲，不得不移除，為留下老樹記憶，鄉公所參考鄉政顧問陳俊哲建議，將木材送至鹿草聖家園區木材工坊，製作成具有「武舉石」意象的書檔，讓老樹以另一種形式留在圖書館，也傳達「教育中沒有人是廢材」的理念。

嘉義縣鹿草鄉立圖書館已有近90年歷史，縣府投入175萬元改造，重新規畫空間並升級設備。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣鹿草鄉立圖書館已有近90年歷史，縣府投入175萬元改造，縣長翁章梁今天參加開館典禮。圖／嘉義縣政府提供