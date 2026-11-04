台南府城高繡結合AI轉譯傳統工藝 7公尺巨幅橫綵西市場展出

台南市文化局今年攜手崑山科技大學及設計公司推動「府城織理」計畫，透過田野採集、AI深度學習及現代機織，建置全台首座刺繡視覺知識庫，並將傳統刺繡圖樣轉化為7公尺巨幅橫綵藝術裝置，即日起在西市場展出2周，周五則另有時尚展演。

文化局表示，執行團隊多次走訪在地光彩繡莊、新秀繡莊，並向台南藝術大學教授黃翠梅請益，並由市府媒合在地企業仁美商標，將AI生成圖樣實體化，整合傳統技藝、科技與在地產業，展現文化創新成果。

文化局提到，台南作為台灣手工刺繡的發源地，具備獨特立體浮雕質感的「府城高繡」，團隊也針對傳統刺繡的構圖、線條韻律及配色邏輯進行採集與標記，讓AI學習金銀線質感、色彩構成及色塊布局，生成圖樣保留府城高繡層次豐富、立體浮雕般的工藝特色，並將傳統刺繡祈福意涵轉化為公共藝術與時尚設計。

崑山科技大學也說，此次除打造長達7公尺巨幅橫彩藝術裝置，即日起在西市場展出2周外，6日將由時尚展演事業系領銜20位不同年齡模特兒，展示30套運用AI生成圖樣設計的服飾及配件，突破傳統橫綵的既有形式，現場也將安排科技光影秀及AI即時生成互動體驗，邀請民眾參與圖騰創作，呈現傳統工藝在數位時代的轉型與應用。