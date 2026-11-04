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斥資近2千萬元！台南馬雅各長青公園大改造 全年齡友善休憩空間

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安平區馬雅各長青公園斥資約2千萬元整修，增設特色遊具、無障礙設施及長者活動空間，打造適合不同年齡層使用的休憩環境。圖／台南市工務局提供
台南市安平區馬雅各長青公園斥資約2千萬元整修，增設特色遊具、無障礙設施及長者活動空間，打造適合不同年齡層使用的休憩環境。圖／台南市工務局提供

台南市安平區馬雅各長青公園斥資約2千萬元整修，增設特色遊具、無障礙設施及長者活動空間，打造適合不同年齡層使用的休憩環境，改善這座開闢逾16年的公園，讓長輩、親子及不同年齡層市民都能享有安全、舒適的公共空間。

市長黃偉哲上午前往視察整修成果表示，馬雅各長青公園鄰近安平港，此次整修感謝台灣港務公司補助400萬元，市府也投入約1450萬元，共同改善公園環境。台南擁有許多公園綠地，市府近年持續增加綠覆面積、改善步道、更新遊憩設施及增設特色遊具，提升公園的使用品質與多元功能。

工務局說明，馬雅各長青公園面積約1.83公頃，整修工程自2025年9月推動，內容包括調整園區動線、更新鋪面、設置無障礙展演空間，以及增設遮陽遊具區、攀網、滑梯及鞦韆等設施，並改善照明、無障礙停車位及YouBike相關設施，提升使用安全與便利性。

工務局指出，此次整修特別考量不同年齡層使用需求，除了提供孩童多元感官體驗及探索遊戲空間，也兼顧長者運動、無障礙通行及家庭休憩功能。未來隨著鄰近長青公寓啟用，公園可成為長輩日常散步、運動及交流的「戶外客廳」，進一步提升在地高齡友善生活品質。

黃偉哲指出，隨著民眾對休憩品質的期待提高，市府積極推動特色遊戲場建置。目前全市規畫推動100座特色遊戲場公園，已有82座完工、5座施工中、13座規畫設計中，投入經費近9億元；若加計其他公園設施更新及周邊步道改善工程，整體經費已近18億元。

黃偉哲強調，台南幅員廣大，各區都有公共建設及環境改善需求，市府在有限財政資源下，持續爭取中央及相關單位補助，並編列預算逐步完善公園設施。他期盼馬雅各長青公園成為兼顧特色遊憩與世代共融的休憩場所，也呼籲市民共同維護環境整潔，讓公共設施長久服務地方。

黃偉哲也提到，台南部分公園名稱與地方歷史文化緊密連結，例如紀念馬雅各醫師的馬雅各長青公園，以及東區巴克禮紀念公園，承載城市發展的歷史記憶。市府將持續改善公園環境，讓兼具文化意義的公共空間發揮休憩與教育功能。

台南市安平區馬雅各長青公園斥資約2千萬元整修，增設特色遊具、無障礙設施及長者活動空間，打造適合不同年齡層使用的休憩環境。圖／台南市工務局提供
台南市安平區馬雅各長青公園斥資約2千萬元整修，增設特色遊具、無障礙設施及長者活動空間，打造適合不同年齡層使用的休憩環境。圖／台南市工務局提供

台南市安平區馬雅各長青公園斥資約2千萬元整修，增設特色遊具、無障礙設施及長者活動空間，打造適合不同年齡層使用的休憩環境。圖／台南市工務局提供
台南市安平區馬雅各長青公園斥資約2千萬元整修，增設特色遊具、無障礙設施及長者活動空間，打造適合不同年齡層使用的休憩環境。圖／台南市工務局提供

台南市安平區馬雅各長青公園斥資約2千萬元整修，增設特色遊具、無障礙設施及長者活動空間，打造適合不同年齡層使用的休憩環境。圖／台南市工務局提供
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台南市安平區馬雅各長青公園斥資約2千萬元整修，增設特色遊具、無障礙設施及長者活動空間，打造適合不同年齡層使用的休憩環境。圖／台南市工務局提供
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台南市安平區馬雅各長青公園斥資約2千萬元整修，增設特色遊具、無障礙設施及長者活動空間，打造適合不同年齡層使用的休憩環境。圖／台南市工務局提供
台南市安平區馬雅各長青公園斥資約2千萬元整修，增設特色遊具、無障礙設施及長者活動空間，打造適合不同年齡層使用的休憩環境。圖／台南市工務局提供

公園 台南 年齡 黃偉哲

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