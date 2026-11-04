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明華園「貓神」孫翠鳳主演下周末嘉市登場 2度颱風延期終於開演

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
明華園戲劇總團旗艦大戲「貓神」定14日周末晚間7時，在嘉義市東區舊燈會區（空軍市場）戶外演出，由「無敵小生」孫翠鳳領銜主演。圖／嘉市府提供
明華園戲劇總團旗艦大戲「貓神」定14日周末晚間7時，在嘉義市東區舊燈會區（空軍市場）戶外演出，由「無敵小生」孫翠鳳領銜主演。圖／嘉市府提供

明華園戲劇總團旗艦大戲「貓神」定14日周末晚間7時，在嘉義市東區舊燈會區（空軍市場）戶外演出，由「無敵小生」孫翠鳳領銜主演。這齣經典大戲原訂演出2度受到颱風影響延期，經文化局與劇團積極協調，終於敲定重新登場，將以華麗舞台、精湛演技及奇幻劇情，帶給嘉義市民一場歌仔戲藝術盛宴。

「貓神」是明華園戲劇總團深受觀眾喜愛的經典作品，故事以大宋與契丹對峙的北疆重鎮「真定府」為背景，描寫烽火連天、各方勢力暗潮洶湧的時代。主角言驕論白天是真定府最高掌權者，以府宗身分治理城邦、維護秩序，夜晚則化身神秘的「貓神」，在黑暗中懲治奸惡、伸張正義，在忠誠、信念與人性之間展開正邪對決。

全劇融合歷史、武俠與奇幻元素，透過華麗舞台設計、精緻服裝造型及震撼燈光效果，營造充滿視覺張力的戲曲世界，搭配明華園深厚的表演功力，展現傳統歌仔戲兼具藝術深度與娛樂性的魅力。

文化局表示，「貓神」原訂演出因2度受到颱風影響延期，經積極協調劇團及相關籌備工作，終於確定14日重新登台，邀請民眾把握機會，在星空下欣賞國內頂尖歌仔戲團隊的精采演出。

市長黃敏惠表示，有魅力的城市不僅要有完善建設，更要有豐厚文化底蘊。嘉市持續以文化治理為核心，透過優質藝文展演、公共空間活化及多元藝術活動，形塑兼具美學品味與人文溫度的城市風貌。

文化局長謝育哲指出，明華園戲劇總團多年來以創新手法詮釋傳統戲曲，讓歌仔戲跨越年齡與世代。市府推動文化平權，透過免費戶外演出，讓藝術走出劇場、走進民眾生活，使市民能在輕鬆自在的環境中親近傳統文化，讓文化成為城市日常。活動資訊公布嘉市府文化局社群平台，民眾可追蹤「嘉義+1 We Chiayi」臉書及Instagram，掌握最新藝文消息。

明華園戲劇總團旗艦大戲「貓神」定14日周末晚間7時，在嘉義市東區舊燈會區（空軍市場）戶外演出，由「無敵小生」孫翠鳳領銜主演。圖／嘉市府提供
明華園戲劇總團旗艦大戲「貓神」定14日周末晚間7時，在嘉義市東區舊燈會區（空軍市場）戶外演出，由「無敵小生」孫翠鳳領銜主演。圖／嘉市府提供

明華園戲劇總團旗艦大戲「貓神」定14日周末晚間7時，在嘉義市東區舊燈會區（空軍市場）戶外演出，由「無敵小生」孫翠鳳領銜主演。圖／嘉市府提供
明華園戲劇總團旗艦大戲「貓神」定14日周末晚間7時，在嘉義市東區舊燈會區（空軍市場）戶外演出，由「無敵小生」孫翠鳳領銜主演。圖／嘉市府提供

明華園戲劇總團旗艦大戲「貓神」定14日周末晚間7時，在嘉義市東區舊燈會區（空軍市場）戶外演出，由「無敵小生」孫翠鳳領銜主演。圖／嘉市府提供
明華園戲劇總團旗艦大戲「貓神」定14日周末晚間7時，在嘉義市東區舊燈會區（空軍市場）戶外演出，由「無敵小生」孫翠鳳領銜主演。圖／嘉市府提供

明華園戲劇總團旗艦大戲「貓神」定14日周末晚間7時，在嘉義市東區舊燈會區（空軍市場）戶外演出，由「無敵小生」孫翠鳳領銜主演。圖／嘉市府提供
明華園戲劇總團旗艦大戲「貓神」定14日周末晚間7時，在嘉義市東區舊燈會區（空軍市場）戶外演出，由「無敵小生」孫翠鳳領銜主演。圖／嘉市府提供

明華園戲劇總團旗艦大戲「貓神」定14日周末晚間7時，在嘉義市東區舊燈會區（空軍市場）戶外演出，由「無敵小生」孫翠鳳領銜主演。圖／嘉市府提供
明華園戲劇總團旗艦大戲「貓神」定14日周末晚間7時，在嘉義市東區舊燈會區（空軍市場）戶外演出，由「無敵小生」孫翠鳳領銜主演。圖／嘉市府提供

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