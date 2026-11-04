快訊

2026 OTT影音串流雙11優惠情報！friday影音買1送1、愛爾達3年看1215天

期中選舉抓戰犯！川普一語道破共和黨大敗主因：我不在上面

美期中選舉／NBC新聞：民主黨大獲全勝 參眾兩院全拿

聽新聞
0:00 / 0:00

全國首座公辦公營台語學習基地落腳嘉義 原協志工商校園重獲新生

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
教育部在嘉義縣成立全台首座公辦公營台語學習基地，讓原協志工商校園重獲新生。記者黃于凡／攝影
教育部在嘉義縣成立全台首座公辦公營台語學習基地，讓原協志工商校園重獲新生。記者黃于凡／攝影

全台第一座公辦公營「台灣台語創新學習基地」落腳嘉義縣民雄鄉原協志工商校區，教育部長鄭英耀、縣長翁章梁今天參加揭牌儀式，由國立中正大學規畫營運，透過生活情境、文化體驗及科技互動，讓台語學習走入生活，打造能自然開口說台語的沉浸式學習環境。

中正大學表示，台灣台語基地設於原協志工商科技大樓，透過既有校舍整建，規畫多間教學及體驗教室、展示空間、創客場域與戶外活動區，並融入戲台、𥴊仔店（雜貨店）等台灣傳統生活意象，結合數位科技及互動教材，透過飲食、音樂、藝術、故事及遊戲推廣台語。

鄭英耀說，台語、客語、原住民語都是文化部規範國家語言，目前有原委會、客委會扶植，但尚無台語相關委員會，台語是台灣母語人口結構最大族群，教育部持續推動台語教學，保留不同世代的溝通與學習機會，打造全台第一座創新學習基地，盼讓母語教育持續扎根。

中正大學校長蔡少正說，中正大學無法承接整個協志校區，但有老師、學生和教學資源，可以走出校園，協助經營台語基地。他也用英語向外籍生分享，來台除了學習知識，還要學台語，買東西時用台語詢問「頭家哩賀，旺萊欲安怎賣？」就能獲得一個特別的價格。

翁章梁分享，他小時候做夢都夢到在講「台語」，如今台語逐漸沒落，與教育及生活環境改變有關，大家開始學習多國語言，現在年輕世代使用台語機會減少，語言保存不能只停留在課本與教室，最重要的是有人講、有人用，盼讓孩子從「學台語」變成「用台語」。

翁章梁指出，協志工商雖已停辦，但過去累積的教育能量不應消失，重新利用活化舊校區，台語基地未來不只提供學生使用，也希望開放教師研習、親子體驗及社區活動，邀請台語創作者、藝文工作者及學校共同參與，發展成為台語教育、文化交流及教學創新平台。

教育部在嘉義縣成立全台首座公辦公營台語學習基地，教育部長鄭英耀（中）、縣長翁章梁（左四）、中正大學校長蔡少正（右四）今天參加揭牌典禮。記者黃于凡／攝影
教育部在嘉義縣成立全台首座公辦公營台語學習基地，教育部長鄭英耀（中）、縣長翁章梁（左四）、中正大學校長蔡少正（右四）今天參加揭牌典禮。記者黃于凡／攝影

全台首座公辦公營台語學習基地落腳嘉義縣，學生透過互動關卡學習台語。記者黃于凡／攝影
全台首座公辦公營台語學習基地落腳嘉義縣，學生透過互動關卡學習台語。記者黃于凡／攝影

全台首座公辦公營台語學習基地落腳嘉義縣，學生透過互動關卡學習台語。記者黃于凡／攝影
全台首座公辦公營台語學習基地落腳嘉義縣，學生透過互動關卡學習台語。記者黃于凡／攝影

全台首座公辦公營台語學習基地落腳嘉義縣，縣長翁章梁關心學生台語學習狀況。記者黃于凡／攝影
全台首座公辦公營台語學習基地落腳嘉義縣，縣長翁章梁關心學生台語學習狀況。記者黃于凡／攝影

全台首座公辦公營台語學習基地落腳嘉義縣，學生透過互動關卡學習台語。記者黃于凡／攝影
全台首座公辦公營台語學習基地落腳嘉義縣，學生透過互動關卡學習台語。記者黃于凡／攝影

嘉義 台語 校園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台語認證報名到11月23日 不限國籍年齡都可報名

從行政減量到課堂創新 新北AI教育經驗躍上東京講堂

打銀行客服等到崩潰？內行人曝「3招」省時 網實測：一秒接通

韓生走入台灣國中生課堂 建興國中、韓國三聖賢中學交換合作備忘錄

相關新聞

明華園「貓神」孫翠鳳主演下周末嘉市登場 2度颱風延期終於開演

明華園戲劇總團旗艦大戲「貓神」定14日周末晚間7時，在嘉義市東區舊燈會區（空軍市場）戶外演出，由「無敵小生」孫翠鳳領銜主演。這齣經典大戲原訂演出2度受到颱風影響延期，經文化局與劇團積極協調，終於敲定重新登場，將以華麗舞台、精湛演技及奇幻劇情，帶給嘉義市民一場歌仔戲藝術盛宴。

全國首座公辦公營台語學習基地落腳嘉義 原協志工商校園重獲新生

全台第一座公辦公營「台灣台語創新學習基地」落腳嘉義縣民雄鄉原協志工商校區，教育部長鄭英耀、縣長翁章梁今天參加揭牌儀式，由國立中正大學規畫營運，透過生活情境、文化體驗及科技互動，讓台語學習走入生活，打造能自然開口說台語的沉浸式學習環境。

嘉市焚化廠所在地湖內里環保回饋金15年未調整 議員促檢討提高補助

嘉市焚化廠所在地湖內里每年領500萬元環保回饋金，議員上午質詢要環保局釐清回饋金使用核銷程序，湖內里從2006年訂定環保回饋金自治條例至今，補助維持500萬元，隨著區段徵收人口增加，金額不足以反映地方需求，建議市府重新評估調整。環保局長孫意惇答詢，湖內里補助家戶水費、舉辦觀摩活動，符合回饋金使用規定。

嘉市議員轟餵鴿亂象未杜絕罰單少執法不彰 市府：加強執法重罰

嘉義市文化公園長期有婦人違規餵食野鴿，人民陳情不斷卻無法遏止。市議員上午質詢，文化公園7月起出現婦人固定餵鴿，建設處掌握違規身分及出沒時間，派員多次現場守候，但至今4個月只裁罰2次，與先前回覆「多次開單」有落差。建設處長羅資政答詢，已掌握違規行為人，來一次罰一次，採最高罰6千元。

避免錯誤吃藥 台南攜手藥師公會推「雙老家庭」到宅用藥諮詢

因應身心障礙者與高齡照顧者雙雙老化的「身障老老照顧家庭」日益增加，台南市政府自2023年起攜手藥師公會推動到宅用藥諮詢服務，由社區藥師走入家庭，協助檢視藥品、評估用藥情形，降低重複用藥及藥物交互作用風險。截至今年，已累計服務76人次，為行動不便及資源相對不足的家庭提供健康支持。

斥資逾5.4億停車增3倍 南市善新立體停車場今啟用

台南市善新立體停車場歷經2年施工，今上午舉行啟用儀式，下午正式投入營運，停車位較原有基地大幅增加3倍，未來1樓還將闢為商場，將為南科火車站、南科LM區周邊解決擾人停車問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。