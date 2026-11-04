全國首座公辦公營台語學習基地落腳嘉義 原協志工商校園重獲新生

全台第一座公辦公營「台灣台語創新學習基地」落腳嘉義縣民雄鄉原協志工商校區，教育部長鄭英耀、縣長翁章梁今天參加揭牌儀式，由國立中正大學規畫營運，透過生活情境、文化體驗及科技互動，讓台語學習走入生活，打造能自然開口說台語的沉浸式學習環境。

中正大學表示，台灣台語基地設於原協志工商科技大樓，透過既有校舍整建，規畫多間教學及體驗教室、展示空間、創客場域與戶外活動區，並融入戲台、𥴊仔店（雜貨店）等台灣傳統生活意象，結合數位科技及互動教材，透過飲食、音樂、藝術、故事及遊戲推廣台語。

鄭英耀說，台語、客語、原住民語都是文化部規範國家語言，目前有原委會、客委會扶植，但尚無台語相關委員會，台語是台灣母語人口結構最大族群，教育部持續推動台語教學，保留不同世代的溝通與學習機會，打造全台第一座創新學習基地，盼讓母語教育持續扎根。

中正大學校長蔡少正說，中正大學無法承接整個協志校區，但有老師、學生和教學資源，可以走出校園，協助經營台語基地。他也用英語向外籍生分享，來台除了學習知識，還要學台語，買東西時用台語詢問「頭家哩賀，旺萊欲安怎賣？」就能獲得一個特別的價格。

翁章梁分享，他小時候做夢都夢到在講「台語」，如今台語逐漸沒落，與教育及生活環境改變有關，大家開始學習多國語言，現在年輕世代使用台語機會減少，語言保存不能只停留在課本與教室，最重要的是有人講、有人用，盼讓孩子從「學台語」變成「用台語」。

翁章梁指出，協志工商雖已停辦，但過去累積的教育能量不應消失，重新利用活化舊校區，台語基地未來不只提供學生使用，也希望開放教師研習、親子體驗及社區活動，邀請台語創作者、藝文工作者及學校共同參與，發展成為台語教育、文化交流及教學創新平台。

教育部在嘉義縣成立全台首座公辦公營台語學習基地，教育部長鄭英耀（中）、縣長翁章梁（左四）、中正大學校長蔡少正（右四）今天參加揭牌典禮。記者黃于凡／攝影

全台首座公辦公營台語學習基地落腳嘉義縣，學生透過互動關卡學習台語。記者黃于凡／攝影

全台首座公辦公營台語學習基地落腳嘉義縣，學生透過互動關卡學習台語。記者黃于凡／攝影

全台首座公辦公營台語學習基地落腳嘉義縣，縣長翁章梁關心學生台語學習狀況。記者黃于凡／攝影