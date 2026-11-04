嘉市焚化廠所在地湖內里環保回饋金15年未調整 議員促檢討提高補助

嘉市焚化廠所在地湖內里每年領500萬元環保回饋金，議員上午質詢要環保局釐清回饋金使用核銷程序，湖內里從2006年訂定環保回饋金自治條例至今，補助維持500萬元，隨著區段徵收人口增加，金額不足以反映地方需求，建議市府重新評估調整。環保局長孫意惇答詢，湖內里補助家戶水費、舉辦觀摩活動，符合回饋金使用規定。

議員張秀華質詢，接獲湖內里長、環保志工及環保回饋金管理委員會成員反映，日前有議員質詢回饋金使用觀摩活動疑涉不法，引發基層工作人員炸鍋，要求環保局說明規定。她指出，環保回饋金管理自治條例2006年訂定、2016年修正，目前湖內里每年獲得500萬元回饋金，另有其他級別里別依規定領取不同額度。

環保局長孫意惇答詢，接受環保回饋金的里必須成立管理委員會並設立專戶，每年年底提報執行計畫，載明回饋金用途及給付標準，經市府核定後才能執行，使用完畢必須檢附憑證，經環保局審查核銷後才能撥付經費。張秀華進一步詢問湖內里回饋金用途，孫意惇表示，主要包括全里住戶水費補助，以及委員、里長、環保志工和推動環保業務相關人員辦理環保觀摩、自強活動等支出，均依核定的使用辦法辦理。

張秀華指水費補助流程，管理委員會須向戶政所取得資料、造冊，再由里長逐戶確認製作申請資料，民眾要到活動中心申請，最後送環保局審查，基層人員投入大量時間人力。她強調，程序繁複，里長、環保志工及管理委員會依照市府規定執行，不應讓基層人員遭受質疑。

她指出，湖內里今年共1764戶申請通過，每戶補助2500元，總計441萬餘元，由市府依程序撥款，再由里內公告時間讓民眾到活動中心領取。孫意惇確認，相關補助及核銷均須依規定辦理。

張秀華指出，湖內里區段徵收後戶數人口不斷增加，但每年500萬元回饋金多年未調整，地方需求與補助額度失衡，建議市府評估，待新一屆議會及市府團隊上任，重新討論環保回饋金制度補助額度，讓居民獲得合理回饋。孫意惇表示會研議。