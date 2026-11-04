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嘉市議員轟餵鴿亂象未杜絕罰單少執法不彰 市府：加強執法重罰

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉市議員顏翎熹（右）質詢建設處長羅資政。記者魯永明／翻攝
嘉市議員顏翎熹（右）質詢建設處長羅資政。記者魯永明／翻攝

嘉義市文化公園長期有婦人違規餵食野鴿，人民陳情不斷卻無法遏止。市議員上午質詢，文化公園7月起出現婦人固定餵鴿，建設處掌握違規身分及出沒時間，派員多次現場守候，但至今4個月只裁罰2次，與先前回覆「多次開單」有落差。建設處長羅資政答詢，已掌握違規行為人，來一次罰一次，採最高罰6千元。

議員顏翎熹質詢，7月文化公園有婦人持續餵鴿，9月接獲陳情，要求建設處積極處理，沒想到日前餵鴿登上新聞，顯示違規情況未改善。除文化公園，舊燈會停車場及垂楊路台電前，也是民眾反映常有人餵鳥的熱點。

她指出，餵食野鴿不僅造成排泄物、羽毛及殘餘飼料污染環境，增加清潔負擔，也可能帶來沙門氏菌等公共衛生風險，未清理飼料更可能吸引老鼠聚集。2023年東區曾發生住戶因不堪鴿害使用毒餌毒鴿，最後觸法的案例，凸顯市府若未能有效處理，恐引發更多居民衝突。

顏翎熹強調，嘉市公園管理自治條例明定，公園禁止餵養流浪畜禽，違者處1200元至6000元罰鍰，建設處有裁罰權限，警方多次到場，並掌握違規者身分。她質疑，違規者幾乎每天下午3時30分固定出現，建設處人員長期定點守候，耗費行政資源，沒能有效阻止違規。

她指出，建設處回覆「多次開單」，但僅回發文2次，究竟是勸導通知還是行政裁罰，她要求說明7月以來，文化公園勸導、舉發及裁罰

次數，警方掌握身分資料與現場影像，能否建立固定移送機制。

羅資政答詢，2次是指完成行政程序開行政處分書件數，其他案件仍在行政流程，原則上會先勸導，行為人屢勸不聽，依法強力執法，未來只要查獲一次違規，就會針對該次行為裁罰6千元最高額度。

不過，顏翎熹認為，違規行為持續數月，最後卻只有2張罰單，難以讓市民感受市府積極執法。她要求建設處不要只靠人員守候，應盤點全市餵鳥熱點，建立持續巡查、警方協助蒐證及按次裁罰制度，從源頭解決喂鴿亂象，還給市民乾淨、安全的公園環境。

議員 執法 嘉義

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