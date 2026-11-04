避免錯誤吃藥 台南攜手藥師公會推「雙老家庭」到宅用藥諮詢

因應身心障礙者與高齡照顧者雙雙老化的「身障老老照顧家庭」日益增加，台南市政府自2023年起攜手藥師公會推動到宅用藥諮詢服務，由社區藥師走入家庭，協助檢視藥品、評估用藥情形，降低重複用藥及藥物交互作用風險。截至今年，已累計服務76人次，為行動不便及資源相對不足的家庭提供健康支持。

社會局長郭乃文表示，台南市目前設有新營、麻豆、安南、安平、永康及東豐等6區身心障礙者服務中心，主動關懷身心障礙者及其家庭。社工訪視時若發現家庭有用藥不當或用藥安全疑慮，便會啟動跨專業合作，聯繫台南市藥師公會及台南市南瀛藥師公會，安排社區藥局藥師到宅服務。

藥師到宅後，會檢視家中藥品、評估用藥情形，提供安全用藥指導，協助避免藥品種類過多、重複用藥及藥物交互作用等問題；社工則同步評估家庭生活照顧需求，必要時連結相關福利資源，透過藥事專業與社會福利服務合作，減輕家庭照顧負擔。

市長黃偉哲表示，面對超高齡社會，市府持續整合醫療、社政及社區資源，建構以家庭為核心的照顧支持網絡，針對身障者與高齡照顧者雙重老化家庭，將藥事服務延伸至社區及家庭，強化用藥安全、疾病預防與健康促進，降低行動不便者取得健康照護的障礙。

社會局表示，未來將持續結合藥師公會及相關專業團體，深化雙老家庭健康照護與社會福利服務合作。家中如有長照需求，可撥打1966長照服務專線，由專人協助評估及連結服務；有關身障雙老家庭到宅用藥諮詢服務，可洽社會局，電話06-2982585。

因長者聽力較弱，藥師加強溝通方式。圖／台南市社會局提供

依用藥狀況告知案主如何正確用藥。圖／台南市社會局提供