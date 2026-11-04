斥資逾5.4億停車增3倍 南市善新立體停車場今啟用

台南市善新立體停車場歷經2年施工，今上午舉行啟用儀式，下午正式投入營運，停車位較原有基地大幅增加3倍，未來1樓還將闢為商場，將為南科火車站、南科LM區周邊解決擾人停車問題。

善新立體停車場，位於善化區龍目井路北側，原為一般平面停車場，因當地南科LM區近年來高速發展停車位難求，居民叫苦連天，市府2年多前結合立委郭國文、林俊憲、副議長林志展等人鎖定交通部前瞻計畫停車場剩餘結餘款連袂向中央爭取，市府交通局同步展開前置作業，後獲中央同意興建善新立體停車場、新營新東立體停車場，前者已於日前完工。

黃偉哲、交通局長王銘德、善化區長張榮哲、蓮潭里長陳紫晶等人上午出席停車場啟用典禮，黃偉哲指出，市府自108年起積極爭取中央前瞻計畫補助，累計已爭取到13座立體停車場經費挹注，目前已上線的立體停車場共計8座，市府藉由盤點公有土地，藉由立體多目標開發，結合在地民眾生活需求，將公有土地的效益極大化，不僅停車需求獲得滿足，也能多元創造公共設施空間。

王銘德簡報時說，善新立體停車場，原名LM陽光電城多目標立體停車場，2024年10月11日動工，基地面積約0.5公頃，總經費5.42億元，中央補助1.8億元，自籌3.62億元，規劃地上4+R層的立體停車場，汽車停車位由原有101席增加為304席，其中，頂樓規畫31席綠能充電車位 機車停車位由72席增加為163席，較原來停車位大幅增加3倍，工程已在今年8月竣工，1樓多目標商場部分未來將由市府委外營運。

王銘德進一步說明，善新立體停車場為本市第9座完工啟用的前瞻立體停車場，特別利用基地退縮帶串連東西兩端人行步道與植栽帶，同時也考量不同族群需求設置緩坡，打造無障礙動線；停車進出採取分流方式，減緩對於龍目井路的衝擊；內部也導入車辨智慧停車管理系統，外觀則採水平格柵結合鋁板牆看板，兼顧通風與採光，也降低噪音與光害對鄰近住戶的影響。在植栽帶也引入野地之詩的概念，融入多層次綠化空間

交通局表示，善新立體停車場出入口位於龍目井路，今下午1時30分正式營運，收費標準為汽車每小時20元、當日上限240元，另有月繳優惠，一般民眾3000元，里民優惠2200元，身障者1500元，詳情請洽交通局官網或台南好停App。

台南市善新立體停車場歷經2年施工，今上午舉行啟用儀式，隨即投入營運。記者謝進盛／攝影

停車場停車進出採取分流方式，減緩對於龍目井路的衝擊；內部也導入車辨智慧停車管理系統。記者謝進盛／攝影

停車場停車進出採取分流方式，減緩對於龍目井路的衝擊；內部也導入車辨智慧停車管理系統。記者謝進盛／攝影