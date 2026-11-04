快訊

柯文哲談沈伯洋「洋流」：人工產物 看你可以撐多久

美共和黨期中選舉慘敗！鐵票區28年首翻藍 川普說話了

直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

聽新聞
0:00 / 0:00

斥資逾5.4億停車增3倍 南市善新立體停車場今啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲說，市府自108年起積極爭取中央前瞻計畫補助，累計已爭取到13座立體停車場經費挹注，目前已上線的立體停車場共8座。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲說，市府自108年起積極爭取中央前瞻計畫補助，累計已爭取到13座立體停車場經費挹注，目前已上線的立體停車場共8座。記者謝進盛／攝影

台南市善新立體停車場歷經2年施工，今上午舉行啟用儀式，下午正式投入營運，停車位較原有基地大幅增加3倍，未來1樓還將闢為商場，將為南科火車站、南科LM區周邊解決擾人停車問題。

善新立體停車場，位於善化區龍目井路北側，原為一般平面停車場，因當地南科LM區近年來高速發展停車位難求，居民叫苦連天，市府2年多前結合立委郭國文、林俊憲、副議長林志展等人鎖定交通部前瞻計畫停車場剩餘結餘款連袂向中央爭取，市府交通局同步展開前置作業，後獲中央同意興建善新立體停車場、新營新東立體停車場，前者已於日前完工。

黃偉哲、交通局長王銘德、善化區長張榮哲、蓮潭里長陳紫晶等人上午出席停車場啟用典禮，黃偉哲指出，市府自108年起積極爭取中央前瞻計畫補助，累計已爭取到13座立體停車場經費挹注，目前已上線的立體停車場共計8座，市府藉由盤點公有土地，藉由立體多目標開發，結合在地民眾生活需求，將公有土地的效益極大化，不僅停車需求獲得滿足，也能多元創造公共設施空間。

王銘德簡報時說，善新立體停車場，原名LM陽光電城多目標立體停車場，2024年10月11日動工，基地面積約0.5公頃，總經費5.42億元，中央補助1.8億元，自籌3.62億元，規劃地上4+R層的立體停車場，汽車停車位由原有101席增加為304席，其中，頂樓規畫31席綠能充電車位 機車停車位由72席增加為163席，較原來停車位大幅增加3倍，工程已在今年8月竣工，1樓多目標商場部分未來將由市府委外營運。

王銘德進一步說明，善新立體停車場為本市第9座完工啟用的前瞻立體停車場，特別利用基地退縮帶串連東西兩端人行步道與植栽帶，同時也考量不同族群需求設置緩坡，打造無障礙動線；停車進出採取分流方式，減緩對於龍目井路的衝擊；內部也導入車辨智慧停車管理系統，外觀則採水平格柵結合鋁板牆看板，兼顧通風與採光，也降低噪音與光害對鄰近住戶的影響。在植栽帶也引入野地之詩的概念，融入多層次綠化空間

交通局表示，善新立體停車場出入口位於龍目井路，今下午1時30分正式營運，收費標準為汽車每小時20元、當日上限240元，另有月繳優惠，一般民眾3000元，里民優惠2200元，身障者1500元，詳情請洽交通局官網或台南好停App。

台南市善新立體停車場歷經2年施工，今上午舉行啟用儀式，隨即投入營運。記者謝進盛／攝影
台南市善新立體停車場歷經2年施工，今上午舉行啟用儀式，隨即投入營運。記者謝進盛／攝影

停車場停車進出採取分流方式，減緩對於龍目井路的衝擊；內部也導入車辨智慧停車管理系統。記者謝進盛／攝影
停車場停車進出採取分流方式，減緩對於龍目井路的衝擊；內部也導入車辨智慧停車管理系統。記者謝進盛／攝影

停車場停車進出採取分流方式，減緩對於龍目井路的衝擊；內部也導入車辨智慧停車管理系統。記者謝進盛／攝影
停車場停車進出採取分流方式，減緩對於龍目井路的衝擊；內部也導入車辨智慧停車管理系統。記者謝進盛／攝影

台南市善新立體停車場今上午由市長黃偉哲（中）主持啟用儀式，下午正式投入營運。記者謝進盛／攝影
台南市善新立體停車場今上午由市長黃偉哲（中）主持啟用儀式，下午正式投入營運。記者謝進盛／攝影

停車場 南科 林俊憲 停車位 林志展

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

謝國樑3年新建13處公有停車場 中和路200巷停車場增45格汽車位

西區全民運動館下周啟用王美惠邀李洋考察　KANO球場爭取補助升級設備

桃園通學廊道年底將達120處 張善政：明年再拚到140處

擁近4萬藏書新北圖三芝分館啟用 附設自行車驛站讓騎士閱讀充電

相關新聞

嘉市議員轟餵鴿亂象未杜絕罰單少執法不彰 市府：加強執法重罰

嘉義市文化公園長期有婦人違規餵食野鴿，人民陳情不斷卻無法遏止。市議員上午質詢，文化公園7月起出現婦人固定餵鴿，建設處掌握違規身分及出沒時間，派員多次現場守候，但至今4個月只裁罰2次，與先前回覆「多次開單」有落差。建設處長羅資政答詢，已掌握違規行為人，來一次罰一次，採最高罰6千元。

避免錯誤吃藥 台南攜手藥師公會推「雙老家庭」到宅用藥諮詢

因應身心障礙者與高齡照顧者雙雙老化的「身障老老照顧家庭」日益增加，台南市政府自2023年起攜手藥師公會推動到宅用藥諮詢服務，由社區藥師走入家庭，協助檢視藥品、評估用藥情形，降低重複用藥及藥物交互作用風險。截至今年，已累計服務76人次，為行動不便及資源相對不足的家庭提供健康支持。

斥資逾5.4億停車增3倍 南市善新立體停車場今啟用

台南市善新立體停車場歷經2年施工，今上午舉行啟用儀式，下午正式投入營運，停車位較原有基地大幅增加3倍，未來1樓還將闢為商場，將為南科火車站、南科LM區周邊解決擾人停車問題。

嘉市議員催促加速活化舊監宿舍群 圖書總館新建設計納全齡共融

嘉義市議員上午質詢，關切中央主管阿里山林業村園區、舊監宿舍群活化，以及新建市立圖書總館規畫，要求市府催促中央加快修復開發，舊監宿舍群比照檜意森活村專案補助，打造「檜村第二」，串聯文化新絲路；圖書總館增加樂齡、幼兒、新住民及聽視障者等多元服務構想，打造全齡共融文化新地標。

嘉市鬧區中山路商圈科技執法挨批商機流失 警局長：檢討調整

嘉義市中山路設置8組科技執法，針對並排停車、臨停等取締，累計取締1萬1300件，每月違規件數從460件大幅降至20件，交通順暢。不過，市議員上午質詢，科技執法雖改善交通，卻衝擊商圈擊，車水馬龍景象消失，店家門可羅雀，至少20間店面出租、閒置或出售，人潮不再，要求市府研議兼顧交通安全與商業繁榮作法。警局長陳明志答詢，會檢討適當調整。

阿里山北門車站旁 煙波莫內饗宴6日試營運飯店24日開幕

阿里山森林鐵路2024年全線復駛，帶動嘉義鐵道觀光熱潮，位於北門車站旁、閒置長達15年的宏都北門麗星大飯店，煙波國際觀光集團接手後迎來新生。煙波投入2.5億元整修，以全新品牌「煙波城行阿里山北門館」重新亮相，備受矚目的「莫內饗宴」Buffet自助餐廳，定後天6日試營運，飯店預計24日開幕營運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。