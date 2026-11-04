嘉市議員催促加速活化舊監宿舍群 圖書總館新建設計納全齡共融

嘉義市議員上午質詢，關切中央主管阿里山林業村園區、舊監宿舍群活化，以及新建市立圖書總館規畫，要求市府催促中央加快修復開發，舊監宿舍群比照檜意森活村專案補助，打造「檜村第二」，串聯文化新絲路；圖書總館增加樂齡、幼兒、新住民及聽視障者等多元服務構想，打造全齡共融文化新地標。

議員傅大偉質詢，舊監宿舍群擁有珍貴歷史文化價值，但目前逐棟修繕，速度趕不上老舊建築損壞，要求市府積極向中央爭取整體開發經費，進行整體規劃修復。傅大偉也關切國定古蹟舊監博物館第二期工程及開放時程。他表示，當年中央計畫拆除，市府積極爭取才保存轉型博物館，第二期工程未完成，園區申請開放，希望市府持續爭取中央加速完成修繕。

文化局長謝育哲答詢，舊監宿舍群90戶，文化局取得產權14戶，完成修復28戶出租及實驗木場空間。第一期計畫總經費約1億5千多萬元，中央補助1億餘元，市府自籌5千萬元。第二期工程，文化局向中央提報歷史現場計畫，獲核定7000多萬元，後續爭取追加經費，優先修繕靠近新生路兩側宿舍，串聯舊監博物館、檜意森活村及鐵道園區，推動文化新絲路。

傅大偉要求加快阿里山林業村園區開發，阿里山林鐵文資處促參招商計畫推動多年，進度不如預期，希望加速推動。建設處長羅資政答詢，阿里山林鐵文資處推動檜村、阿里山林業村及北門車站ROT案，會掌握計畫期程，持續與中央溝通加快推動。

傅大偉質詢，新建圖書總館設計審議，結合教育、休閒、文化交流及親子活動，成為不同世代都能使用的公共空間，建議設置55歲以上樂齡專區、嬰幼兒專區，引進家長喘息服務，設置新住民服務專區、多元學習教室、聽視障資訊與教育中心、科普教育學習園區，規畫家庭型小型視聽中心，增加親子互動與家庭休閒選擇。文化局長謝育哲答詢，圖書總館目前設計審議階段，樂齡、嬰幼兒、多元學習及聽視障服務等需求，均納入規畫考量，朝跨世代、混齡共融方向規畫。