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嘉市鬧區中山路商圈科技執法挨批商機流失 警局長：檢討調整

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉市議員孫貫志（右）質詢警察局長陳明志。記者魯永明／翻攝
嘉市議員孫貫志（右）質詢警察局長陳明志。記者魯永明／翻攝

嘉義市中山路設置8組科技執法，針對並排停車、臨停等取締，累計取締1萬1300件，每月違規件數從460件大幅降至20件，交通順暢。不過，市議員上午質詢，科技執法雖改善交通，卻衝擊商圈擊，車水馬龍景象消失，店家門可羅雀，至少20間店面出租、閒置或出售，人潮不再，要求市府研議兼顧交通安全與商業繁榮作法。警局長陳明志答詢，會檢討適當調整。

議員孫貫志質詢，警方2020年起在蛋黃區、火車站至中央噴水圓環之間的中山路，設8組科技執法設備，針對並排停車及臨停等違規行為取締，累計至今1萬1300件。從執行成效來看，每月違規件數已由約460件降至20件，確實讓道路交通更加順暢。

但孫貫志表示，科技執法改善交通，也衝擊生意興隆的中山路商圈，原本店門口車水馬龍，如今至少20間店面出租、閒置或出售，部分店家面臨經營壓力，商圈門可羅雀。他認為，科技執法的成效市民並不否認，但交通安全與商業發展應該取得平衡，不能只重視違規取締，卻忽略商家生存及消費動線。

警察局長陳明志表示，科技執法實施後，違規取締件數大幅下降，中山路交通變得順暢，也減少並排違規停車，讓公車停靠站及行車動線更加順利，這是城市交通進步的象徵。至於議員反映科技執法對商家的衝擊，警方會進一步檢討。陳明志指出，警方定期檢視各路段交通事故及違規件數，由交通隊前往現場勘查，了解實際交通狀況，再研議適當調整措施。

孫貫志建議市長召集警察局等相關局處，檢討中山路交通環境與商圈消費動線，尋找兼顧交通安全及商業需求的彈性作法，讓科技執法不僅維持道路順暢，也能為中山路商圈找回人潮與昔日繁榮。

科技執法 議員 嘉義

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