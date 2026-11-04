阿里山北門車站旁煙波莫內饗宴6日試營運飯店24日開幕

阿里山森林鐵路2024年全線復駛，帶動嘉義鐵道觀光熱潮，位於北門車站旁、閒置長達15年的宏都北門麗星大飯店，煙波國際觀光集團接手後迎來新生。煙波投入2.5億元整修，以全新品牌「煙波城行阿里山北門館」重新亮相，備受矚目的「莫內饗宴」Buffet自助餐廳，定後天6日試營運，飯店預計24日開幕營運。

BOT合約終止閒置15年的宏都麗星大飯店，由阿里山林鐵文資處重新以ROT方式招商，由國內知名煙波國際觀光集團取得20年營運權，投入2.5億元整修更新，重新打造結合鐵道文化與城市探索特色的觀光飯店。

飯店原訂8月營運，為讓整體設施、服務及餐飲品質更完善，延後至11月24日營運。不過，館內「莫內饗宴」Buffet餐廳裝潢、整理及空間布置，煙波集團官網公告，餐廳6日起對試營運，全餐期推出88折優惠。

值得注意的是，莫內饗宴原預定8月試營運，當時提前開放訂位，後來因營運時程調整而取消訂位。經過重新整修及營運準備後，餐廳今天將優先安排當初遭取消訂位顧客回來用餐，讓期待體驗的消費者搶先品嘗。

「煙波城行阿里山北門館」，集團定位為旗下第一間聚焦城市探索的跨世代美學飯店，強調重新定義旅人與城市的關係，將飯店轉化為沒有邊界的城市入口，未來將串聯在地職人，策劃深度文化遊程，帶領旅客走進北門林鐵、日式老屋及巷弄街區，體驗嘉義百年城市日常。

全館規畫131間客房，設2間特色餐廳、一處茶堂及複合式選物空間，並融入鐵道文化展示、生態導覽與文創服務，透過視覺、聽覺、嗅覺等五感體驗，帶領旅客認識阿里山森林鐵路及林業發展歷史，同時導入永續設計與環境教育理念。

閒置長達15年的宏都北門麗星大飯店，煙波國際觀光集團接手後迎來新生。煙波投入2.5億元整修，以全新品牌「煙波城行阿里山北門館」重新亮相。圖／截自煙波城行阿里山北門館官網

煙波城行阿里山北門館「莫內饗宴」Buffet自助餐廳，6日試營運。圖／截自煙波城行阿里山北門館臉書