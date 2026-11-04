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嘉義市長市議員選戰進入政見攻防 21日起電視政見發表會

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市長及議員選戰進入政見攻防，市選委會公布第12屆市長、市議員選舉公辦政見發表會辦理規定。記者魯永明／攝影
嘉義市長及議員選戰進入政見攻防，市選委會公布第12屆市長、市議員選舉公辦政見發表會辦理規定。記者魯永明／攝影

嘉義市長及議員選戰進入政見攻防，市選委會公布第12屆市長、市議員選舉公辦政見發表會辦理規定，市長候選人政見發表會21日舉行，東區及西區議員候選人分別於21日、22日登場，全部採電視錄影方式辦理，透過YouTube平台播出，讓選民了解候選人政見主張。

選委會表示，市長選舉公辦政見發表會21日上午9時，在世新有線電視台攝影棚現場直播錄影，晚間7時起重播。發表會採兩輪政見發表

方式，依候選人號次順序進行，每輪每位候選人發言時間12分鐘，兩輪合計24分鐘；每位候選人兩輪合計可發表政見48分鐘，讓候選人充分說明施政理念與未來市政規畫。

市議員選舉分東、西兩個選舉區辦理。第一選舉區（東區）政見發表會21日下午2時舉行，東區16名候選人依號次順序，每人有15分鐘發言時間，22日上午8時起錄影重播；第二選舉區（西區）22日下午1時30分舉行，西區21名候選人同樣每人15分鐘，23日上午8時起錄影重播。

三場政見發表會由選委會委員擔任主持人，候選人須依抽籤號次及規定時間發言，不得提前或延後。主持人將於每位候選人發言前宣讀姓名及號次，並展示候選人名牌。發言時間屆滿前2分鐘響短鈴提醒，時間到則響長鈴，候選人必須立即結束發言。

選委會規定，候選人發言應使用國語，現場配置手語翻譯人員，協助聽障選民掌握政見內容。發表會錄影及錄音全程由選委會管理，除選舉相關標語、圖表及公告外，不得在會場展示具有個人宣傳性質的文字或圖像。

候選人發言內容不得涉及人身攻擊、誹謗或違反法律規定，主持人有權制止不當言論。選委會呼籲候選人把握政見發表機會，向市民清楚說明政策願景，也讓選民在投票前充分比較各候選人的政見，作為選擇市長及議員的重要參考。

嘉義市長及議員選戰進入政見攻防，市選委會公布第12屆市長、市議員選舉公辦政見發表會辦理規定。記者魯永明／攝影
嘉義市長及議員選戰進入政見攻防，市選委會公布第12屆市長、市議員選舉公辦政見發表會辦理規定。記者魯永明／攝影

政見發表會 嘉義 議員

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