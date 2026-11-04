藝術家謝省民遺作捐贈比利時天主教修會 見證台灣文化與天主教交融

台灣藝術跨越國界，進駐比利時天主教重要修會！已故台灣知名藝術家謝省民教授生前創作的兩幅宗教版畫「耶穌善牧」與「耶穌騎驢進聖城」，2日由我國駐教廷大使賀忠義夫婦捐贈天主教聖母聖心會（CICM）比利時母院。未來兩幅作品將在CICM博物館公開展示，讓國際訪客透過藝術認識台灣文化與天主教信仰交融的特色。

捐贈典禮在聖母聖心會位於比利時母院舉行，由CICM比利時會省副省會長Thomas Hendrikus神父代表受贈，我國駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉大使夫婦及CICM全球總會長harles Phukuta神父共同見證，比利時會院院長Gaby Gheysens神父及多位會院神父出席觀禮。

賀忠義表示，聖母聖心會1955年赴台傳教以來，在台灣教育、牧靈及社會福利等領域貢獻卓著，長期以信仰與愛搭建台灣、天主教會及比利時之間友誼橋梁。台灣是民主自由、多元宗教共融的社會，駐教廷大使館透過「H.O.P.E.合作架構」，與教廷及天主教會攜手推動人道援助、數位教育及女性賦權，將「化希望為行動」理念落實具體服務。

謝志偉表示，天主教信仰已成為台灣多元文化重要一環，並與在地傳統文化相互融合，謝省民教授的藝術創作正是最佳體現。台灣與天主教會及梵蒂岡共享自由、人性尊嚴及人道價值，在國際局勢快速變遷、社會日益分化之際，更應透過信仰、文化交流及人道關懷，增進彼此理解與團結。

CICM全球總會長Charles Phukuta感謝台灣長期支持修會，並肯定歷代傳教士在台灣的服務。聖母聖心會博物館整修後，將轉型為促進文化交流、跨宗教對話及增進彼此理解的空間，此次藝術作品捐贈不僅象徵雙方深厚友誼，也為未來文化、教育及人性尊嚴領域的合作開啟新契機。

典禮中，賀忠義與謝志偉兩位大使也代表我國政府，支持聖母聖心會博物館整修，以及聖誕節期間協助布魯塞爾地區弱勢民眾的人道援助計畫，讓跨越國界的友誼不只停留在藝術作品，更轉化為照顧弱勢的實際行動。

定居嘉市版畫藝術家、設計教育家謝省民，5月24日凌晨辭世，享壽68歲，去年外交部安排，謝省民受邀前往梵蒂岡參與禧年藝術活動「Gria光榮頌」及「Hop台灣藝術展」，展出30件版畫作品。他巧妙融合台灣民俗符號與天主教圖像，呈現跨文化、跨宗教對話，獲得國際關注。他說，希望推動「台灣聖經圖像學」，讓信仰在台灣土地扎根，讓世界看見台灣文化與宗教融合創意與溫度。

謝省民2年多前確診攝護腺癌，由妻兒陪伴遠赴梵蒂岡參展，完成心中重要使命。2月退休接受治療堅持創作，病情惡化，癌細胞轉移至骨骼及肝臟，最終病逝。

已故台灣知名藝術家謝省民教授生前創作的兩幅宗教版畫「耶穌善牧」與「耶穌騎驢進聖城」，2日由我國駐教廷大使賀忠義夫婦捐贈天主教聖母聖心會（CICM）比利時母院。圖／截自駐教廷大使館臉書

已故台灣知名藝術家謝省民教授生前創作的兩幅宗教版畫「耶穌善牧」與「耶穌騎驢進聖城」，2日由我國駐教廷大使賀忠義夫婦捐贈天主教聖母聖心會（CICM）比利時母院。圖／截自駐教廷大使館臉書