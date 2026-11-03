台灣海洋科技暨無人載具展台南登場 自製無人船現身

首屆登場的台灣海洋科技暨無人載具展（MATURE Taiwan）今天起至5日在大台南會展中心登場，會場集結88個台灣及海外單位展出多項相關科技，台船也在現場展出自製無人船「奮進魔鬼魚」，意外成為亮點。

這項活動並集結海洋科技、無人載具及相關設備業者，並透過專業論壇、買家媒合、新品發表及產業交流等活動，促進技術創新與商業合作。參展88個廠商，有5家廠商來自於台南。

與會台南市副市長趙卿惠表示，昨天非常謝謝所有夥伴，在安平福爾摩沙酒店外面的水域，展示非常高科技技術。尤其是由台灣廠商，還有美國廠商一起合作，在智慧控制、感知、鏡頭、速度，以及避險等等相關功能上的展示，都非常傑出，在台南的傳統產業，包括零組件、精密機械，以及智慧控制、智慧感知等相關廠商，希望也都可以加入無人載具產業的行列。

而台船公司上午在展場攤位舉辦開幕活動，介紹現場展出台船自製「奮進魔鬼魚」無人船，以及合作廠商美國自主系統公司Havoc的「Rampage」號無人水面載具，台船公司總經理蔡坤宗與Havoc團隊一起出席。

蔡坤宗表示，台船公司投入無人船開發已有初步成果，盼更進一步滿足客戶需求，與美國自主系統公司Havoc成為合作夥伴，以台船造艦能量及整合相關供應鏈廠商優勢，搭配Havoc在自主控制系統核心技術強項，為客戶提供更好服務。

他說，台船與Havoc合作有助建立自主無人水面載具的在地生產能力，未來盼爭取海軍、海巡等客戶，提升台灣國防自主能力。

台南市副市長趙卿惠致詞時表示，台南傳統產業，包括零組件、精密機械，以及智慧控制、智慧感知等相關廠商，希望也都可以加入無人載具產業行列。記者謝進盛／翻攝

台灣海洋科技暨無人載具展今起在大台南會展中心登場，台船自製無人船「奮進魔鬼魚」，意外成為亮點。。記者謝進盛／翻攝