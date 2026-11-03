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雲林在宅急症照護交班平台啟用 減輕醫護負擔、家屬可遠距掌握病況

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府今天啟用「在宅急症照護交班平台」，縣長張麗善（左）盼平台持續優化，讓科技成為醫護的助力。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天啟用「在宅急症照護交班平台」，縣長張麗善（左）盼平台持續優化，讓科技成為醫護的助力。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今天啟用「在宅急症照護交班平台」，整合跨院交班、檢驗數據、生命徵象及訪視紀錄，並開放遠距視訊看診，醫師可即時掌握病況，家屬即使人在外縣市，也能同步參與重要醫療討論。縣長張麗善表示，新平台能減輕第一線醫護人員的工作負擔，未來希望持續優化系統，讓科技成為醫療團隊的助力。

雲林縣政府推動、浩客資訊科技開發的「在宅急症照護交班平台」今天由張麗善、副縣長陳璧君主持啟用，該平台整合醫院、診所、居家護理所及長照機構的個案資訊，讓醫師、護理師、藥師及營養師等不同專業人員共享照護紀錄、指派待辦事項並追蹤處理進度，降低資訊傳遞落差。

雲林縣衛生局長曾春美表示，雲林透過在宅急症照護加值方案，將醫療服務送進病人家中，參與院所及機構已從最初的35家增加至79家，累計收案逾460人次，在宅住院日超過2700日曆天，減少近千趟次病人及家屬往返醫院的奔波。

曾春美指出，隨著服務規模擴大，如何讓不同院所及醫事人員即時掌握同一份個案資料，成為提升照護品質的關鍵。過去資料分散在各院所，醫護人員往往得靠紙本、電話或口頭交班，遇到病況變化時，還須逐一確認最新紀錄。新平台以個案為中心，整合各項照護資訊，讓跨團隊溝通更即時。

浩客資訊科技醫療資訊長周益田表示，平台開發以第一線醫護人員的實際需求為出發點，將個案紀錄、生命徵象、交班事項及遠距視訊整合於同一介面，並與既有回報系統銜接，醫療人員只須填寫一次資料，即可由系統自動上傳，減少行政作業負擔。

平台有「生命徵象追蹤」功能，整合LINE訊息通知及資料自動上傳功能，家屬可透過熟悉的通訊軟體接收相關訊息，醫護人員也能減少重複登打資料的時間，此外，也能遠距視訊看診，看診過程可留存紀錄，並由AI協助產生摘要，方便後續醫療團隊接續照護，也讓不在病人身邊的家屬有機會參與重要醫療討論、掌握病情。

雲林縣長張麗善表示，在宅急症照護仰賴醫院、診所、居家護理所及長照機構密切合作，新平台透過數位工具串聯各個照護環節，讓病人能在熟悉的家中接受治療，也減輕第一線醫護人員的工作負擔，未來希望持續優化系統，讓科技成為醫療團隊的助力。

雲林縣政府今天啟用「在宅急症照護交班平台」，整合跨院交班、檢驗數據、生命徵象及訪視紀錄，並開放遠距視訊看診，醫師可即時掌握病況，家屬即使人在外縣市，也能同步參與重要醫療討論。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天啟用「在宅急症照護交班平台」，整合跨院交班、檢驗數據、生命徵象及訪視紀錄，並開放遠距視訊看診，醫師可即時掌握病況，家屬即使人在外縣市，也能同步參與重要醫療討論。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今天啟用「在宅急症照護交班平台」，整合跨院交班、檢驗數據、生命徵象及訪視紀錄，並開放遠距視訊看診，醫師可即時掌握病況，家屬即使人在外縣市，也能同步參與重要醫療討論，縣長張麗善（右）當場體驗。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天啟用「在宅急症照護交班平台」，整合跨院交班、檢驗數據、生命徵象及訪視紀錄，並開放遠距視訊看診，醫師可即時掌握病況，家屬即使人在外縣市，也能同步參與重要醫療討論，縣長張麗善（右）當場體驗。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今天啟用「在宅急症照護交班平台」，整合跨院交班、檢驗數據、生命徵象及訪視紀錄，並開放遠距視訊看診，醫師可即時掌握病況，家屬即使人在外縣市，也能同步參與重要醫療討論。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天啟用「在宅急症照護交班平台」，整合跨院交班、檢驗數據、生命徵象及訪視紀錄，並開放遠距視訊看診，醫師可即時掌握病況，家屬即使人在外縣市，也能同步參與重要醫療討論。記者陳雅玲／攝影

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