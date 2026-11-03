因應極端氣候雲林沿海治水升級 開始增設大抽水站對抗暴雨

長年來水患嚴重的雲林口湖沿海，多年治水雖獲大幅改善，但因應極端氣候強降雨和海水倒灌，水利署和雲林縣府治水升級，今天動工在集水區域廣闊的下口湖尖山大排出海口防潮閘旁，斥資8千多萬元增建一座抽水量達15噸的大型抽水站，遇暴雨用來專抽大排的水，以防範內陸積水無法導入尖山大排再釀水災。

縣府水利處長許宏博指出，過去受地層下陷引發海水倒灌，河川治理著重堤岸加固與村落防災，以及滯洪池開發，經地方與中央攜手合作，多年整治已見成果，過去遇雨成災的狀況已大有改善，不過，隨著極端氣候經常帶來強降雨，各主要大排的疏排功能，則是未來治水的努力目標。

口湖鄉尖山大排全長約11.5 公里，流域廣闊，集水面積達2135 公頃，匯集下椬梧、順興、大溝及土厝多條排水支線，肩負廣大聚落及農業地區的重要排水，因集水範圍廣大，加上地勢低平，遇強降雨一旦大排水位高漲，既有排水系統更加渲洩困難。因此縣府規畫增設大排專用抽水站，一旦暴雨來襲，出海口防潮閘門關閉時，可藉由抽水降低內陸災害風險。

許宏博說，尖山大排出海口已設有村落的抽水站，如今再增設一座專抽大排積水的大型抽水站，一旦有強降雨來襲，即可發揮快速抽排功能，降低災害，新建抽水站地上 2 層、地下 2 層，抽水量能可達每秒15立方公尺，相當於每秒可抽排15 公噸的水量，經費8611 萬元，390天完工。

縣長張麗善指出，該工程第一期施作抽水站體；第二期裝設抽水機及前池、壓力箱涵等相關設施，經費1.5億元，一旦完工即便遇海水漲潮關閉防潮閘門，可透過機械抽排調節防洪，打造更安全具備氣候韌性的生活環境。

今天動土儀式由張麗善、立委丁學忠、第五河川分署秘書王明熙、口湖鄉長李龍飛、鄉代主席王溪邊等人共同主持。

極端氣候帶來的強降雨一旦遇上海水漲潮，防潮閘關閉，內陸的水就排不出去，縣府今天動土在口湖尖山大排出海口建造大排專用的抽水站，可讓大排保持導排功能，降低災害風險。記者蔡維斌／攝影

極端氣候帶來的強降雨一旦遇上海水漲潮，防潮閘關閉，內陸的水就排不出去，縣府今天動土在口湖尖山大排出海口建造大排專用的抽水站，可讓大排保持導排功能，降低災害風險。記者蔡維斌／攝影

極端氣候帶來的強降雨一旦遇上海水漲潮，防潮閘關閉，內陸的水就排不出去，縣府今天動土在口湖尖山大排出海口建造大排專用的抽水站，可讓大排保持導排功能，降低災害風險。記者蔡維斌／攝影