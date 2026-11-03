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台南食品稽查揪違規 蔬果6件農藥超標、健康食品裁罰6萬元

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市衛生局近期前往健康食品業者現場稽查，針對食品追溯追蹤、品質管制及產品標示等項目逐一查核，確保業者符合相關法規。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局近期前往健康食品業者現場稽查，針對食品追溯追蹤、品質管制及產品標示等項目逐一查核，確保業者符合相關法規。圖／南市衛生局提供

台南衛生局近期針對市售蔬果及健康食品展開食品安全稽查，蔬果農藥殘留抽驗38件，有6件超過法定容許量，不合格率約15.8%；另查核3家健康食品、維生素及特殊營養食品製造業者，其中1家業者發現2件違規事項，合計裁罰6萬元。

衛生局表示，近期配合衛福部食藥署辦理市售蔬果農藥殘留監測計畫，在7至8月針對傳統市場、蔬果販售場所及餐飲業者抽驗38件蔬果，其中32件符合規定，6件農藥殘留超標，分別超標0.02ppm至0.3ppm不等，不合格品項包括荷蘭豆2件、皇宮菜1件、進口蘿蔔2件及黃甜椒1件，經溯源確認均來自外縣市，已移請產品來源所在地衛生機關依法查處。

另外，衛生局針對健康食品、國產維生素錠狀及膠囊狀食品、特殊營養食品製造業者進行源頭稽查，共查核3家業者，項目涵蓋食品業者登錄、產品責任保險、食品安全監測計畫、追溯追蹤管理、產品標示及食品良好衛生規範等。

其中，永康1家業者不僅未符合健康食品製造良好作業規範，另有1件產品標示不符規定，分別依「健康食品管理法」及「食品安全衛生管理法」裁罰3萬元，合計6萬元。

衛生局強調，後續將持續針對農藥殘留不合格率較高及民眾常食用的蔬果加強抽驗，並追查產品來源；健康食品部分則將追蹤違規業者改善情形，強化製程衛生及產品標示管理；同時提醒民眾選購蔬果時留意來源標示，食用前以流動清水充分清洗；選購健康食品及營養補充品，則應確認產品標示、有效日期及建議攝取量，勿將健康食品視為藥品或取代正規醫療。

台南市衛生局近期針對市售蔬果及食品製造業者進行稽查，查核農藥殘留、製程衛生及產品標示，從源頭把關食品安全。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局近期針對市售蔬果及食品製造業者進行稽查，查核農藥殘留、製程衛生及產品標示，從源頭把關食品安全。圖／南市衛生局提供

台南 衛生局

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