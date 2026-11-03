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義竹農村玩泥巴變藝術！師生攜手社區長輩 打造3公尺高地景雕塑

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣義竹鄉「和順萬象・走讀世界」地景藝術今天揭幕，縣長翁章梁與和順國小師生、社區居民共同施放繽紛氣球，見證藝術在農村扎根。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣義竹鄉「和順萬象・走讀世界」地景藝術今天揭幕，縣長翁章梁與和順國小師生、社區居民共同施放繽紛氣球，見證藝術在農村扎根。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣義竹鄉官和、官順兩社區居民攜手和順國小師生，把平日熟悉的泥土變成藝術品，共同創作高達3公尺的「和順萬象・走讀世界」地景藝術，今天正式揭幕。縣長翁章梁表示，土與生活密不可分，看見長輩與孩子一起將泥土變成藝術，不僅凝聚世代情感，也讓農村文化透過藝術延續。

這件作品是嘉義縣文化基金會2026年「藝術下鄉」計畫年度壓軸，首度串聯兩個社區與學校共同創作。今天揭幕活動由翁章梁、義竹鄉長黃政傑、和順國小校長蔡瑞芳、文化基金會執行長陳尚雍及社區代表共同見證。

作品由陶藝家李俊蘭帶領居民與學童創作，結合陶塑與鐵雕工藝，以垂直堆疊方式呈現義竹農漁特色，包括稻米、桑椹、哈密瓜、吳郭魚、鱸魚及白蝦，另融入鴿笭、十鼓與地球等元素，象徵從認識故鄉出發，逐步探索世界。

李俊蘭表示，多數參與者過去沒有接觸陶藝，從認識土性、基礎捏塑到完成大型雕塑，每個環節都留下居民與學生共同創作的足跡。

參與創作的學生蔡杰燊、談慶彤說，原以為捏陶很簡單，實際動手才發現力道不好掌握，但看到作品成為大型藝術的一部分，格外開心。社區學員郭淑萍笑說，平常就在田裡與泥土為伍，沒想到換個方式「玩泥巴」，竟能做出藝術品，還找回童年樂趣。

校長蔡瑞芳表示，偏鄉孩子接觸藝術機會相對有限，透過藝術家指導與社區合作，讓學童從創作認識家鄉產業，建立文化認同與自信。

文化基金會執行長陳尚雍說，基金會近年持續推動陶藝扎根，從生活陶器走向公共藝術，希望讓藝術融入農村日常，逐步建立「陶藝嘉義」文化品牌。

高達3公尺的「和順萬象・走讀世界」地景藝術，結合陶塑與鐵雕工藝，融入農漁特產、鴿笭、十鼓及地球等元素，展現義竹在地文化特色。圖／嘉義縣政府提供
高達3公尺的「和順萬象・走讀世界」地景藝術，結合陶塑與鐵雕工藝，融入農漁特產、鴿笭、十鼓及地球等元素，展現義竹在地文化特色。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁（中）與和順國小學童互動，欣賞學生親手製作的陶藝作品，了解孩子參與藝術創作的成果。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（中）與和順國小學童互動，欣賞學生親手製作的陶藝作品，了解孩子參與藝術創作的成果。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁（中）與地方人士欣賞「和順萬象・走讀世界」地景藝術，作品以陶藝呈現義竹農漁特色，底座更留下居民與學童共同創作的陶土足印。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（中）與地方人士欣賞「和順萬象・走讀世界」地景藝術，作品以陶藝呈現義竹農漁特色，底座更留下居民與學童共同創作的陶土足印。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 農村 藝術

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