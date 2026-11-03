西區全民運動館下周啟用王美惠邀李洋考察　KANO球場爭取補助升級設備

嘉義市西區全民運動館下周啟用試營運，立法委員王美惠上午邀請運動部長李洋考察，了解場館啟用前整備情形，隨後再前往KANO棒球場會勘，爭取改善球場設備。李洋除肯定全民運動館的設施規劃，也對KANO棒球場提出的設備升級需求表達支持，其中LED彩色大螢幕等改善工程，所需經費約2300萬元。

王美惠表示，嘉義市夏季炎熱，遇到雨天也容易影響戶外運動，市民對室內運動空間的需求日益增加。西區全民運動館是她上任後積極爭取的重要建設，目的在平衡東、西區發展，補足西區運動設施不足。場館即將啟用，感謝市府共同挹注經費，透過中央與地方合作

，讓市民享有更完善的運動空間。

參訪過程中，李洋對各項運動器材相當熟悉，還親自向王美惠介紹器材特色與功能，展現運動專業。李洋表示，現場看到場館設施相當完善，期待未來有更多市民走進運動館，培養規律運動習慣，讓運動融入日常生活。

隨後，王美惠與李洋轉往KANO棒球場會勘。王美惠指出，嘉義是棒球原鄉，KANO棒球場是地方重要運動場地，基礎設施與設備應持續提升。運動部今年8月已補助800萬元改善球場照明設備，此次進一步爭取LED彩色大螢幕等設施升級，預估經費約2300萬元，李洋也當場允諾全力支持。

王美惠表示，無論全民運動推廣或棒球發展，都需要完善的硬體建設作為基礎。未來將持續爭取興建社區型室內運動場館，增加不同規模的室內運動空間，讓各年齡層市民都能就近運動，不受天候限制，打造更友善的運動環境。

斥資6.1億元西區全民運動館歷經工程施工、驗收及委外營運準備，原訂9月9日國民體育日啟用，延至9日開放試營運，為期7天至11月15日，得標經營廠商舞動陽光公司展開網路行銷，臉書公布免費體驗、課程及場地預約資訊，試營運期間推出全館課程、球場免費體驗活動，羽球、籃球、匹克球、桌球場地，以及健身房、游泳池等設施預約，相關入場優惠最低6折起，吸引民眾提前體驗。

嘉義市西區全民運動館下周啟用試營運，立法委員王美惠（左）上午邀請運動部長李洋（右）考察，前往KANO棒球場會勘，爭取改善球場設備。圖／王美惠服務處提供

嘉義市西區全民運動館下周啟用試營運，立法委員王美惠上午邀請運動部長李洋考察，了解場館啟用前整備情形，市府參議郭添財陪同。圖／王美惠服務處提供

嘉義市西區全民運動館下周啟用試營運，立法委員王美惠（左）上午邀請運動部長李洋（中）考察，了解場館啟用前整備情形，市府參議郭添財（右）陪同。圖／王美惠服務處提供