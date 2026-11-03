嘉市議員揭露北香湖公園遊具破損半年未修 市府：檢討維修

嘉市擁有51座公園，公園綠地休憩環境是城市生活品質指標，公園設施維護是否到位引發議員關注。市議員上午質詢以北香湖公園兒童遊戲場照片，揭露部分遊具防護泡棉破損半年未修，溜滑梯設計缺乏足夠緩坡，家長抱怨，甚至單一公園就有超過5處設施需要修繕，質疑公園維護人力及預算是否負荷。建設處長羅資政答詢，會立即維修， 增加科技方法輔助。

議員蔡坤叡質詢，嘉市51座公園，每年編多少預算用於環境清潔、設施修繕、兒童遊具維護及花卉植栽管理，攸關公園品質。羅資政答詢，全市公園清潔及打掃經費每年約4000萬元，另外也編列數千萬元作為公園常態性修繕預算，部分大型改善工程向中央爭取補助。

蔡坤叡指出，北香湖公園綠豆人遊戲場藍色防護泡棉破爛不堪，半年沒修復，溜滑梯從設計成以來，就因缺乏足夠緩坡受到家長詬病。另，公園其他遊具也多處需要修繕，甚至包括過去設置的大鞦韆後來也遭填平，原設施不復存在，質疑市府對遊具維護及設施汰換是否有完整規畫。

蔡坤叡說，公園數量多，建設處公園科除日常巡查，還要負責設施維護、修繕案件統整、經費核算及工程發包，人力是否足夠值得檢討。即使編列預算，沒有足夠人力及行政效率，公園設施損壞後仍長期無法修復，影響市民使用安全與休憩品質。

羅資政回應，維護不佳設施立即改善，也會針對遊具使用情形滾動檢討。部分遊具因為使用頻率過高，或孩童將小石頭、細砂放入轉盤等設施，造成設備功能受損，未來規畫將兼顧兒童喜好、使用安全及設施耐用性。

羅資政說，明年規畫在公園遊具設施設置QR Code，未來無論巡查人員或民眾，都可以透過手機掃描，直接將設施損壞情形通報市府後台，縮短巡查空窗期，讓市府能在第一時間掌握問題並安排修繕。

蔡坤叡最後提醒，公園數量多，公園科業務負擔沉重，如果現有人力不足以應付日常巡查及修繕需求，建設處應主動提出增補人力需求，讓公園維護工作更有效率，避免遊具損壞長期懸而未決，影響市民及孩童使用安全。