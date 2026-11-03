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議員質詢市政十大旗艦能否延續 黃敏惠：市政接棒進步不能停

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市無黨市議員王浩上午任期最後質詢。記者魯永明／翻攝
嘉義市無黨市議員王浩上午任期最後質詢。記者魯永明／翻攝

嘉義市無黨市議員王浩上午任期最後質詢，提棒球場設備改善、營養午餐加值、校園安全、教師權益、青年就業及鐵路高架化後橋下空間規劃等多項市政，關切市政「十大旗艦計畫」能否由下任市長接續推動。

市長黃敏惠說，十大旗艦計畫是多年市政經驗與跨局處討論的累積，屬於中長期發展藍圖，期待下任市長在既有基礎上持續創新，讓嘉義市政進步不中斷。

王浩提運動設施改善建議，要求市府向運動部爭取經費，改善棒球場外野大螢幕及照明設備，持續增加職棒賽事場次。他表示，剛上任市立棒球場1年職棒賽事只有4至5場，如今突破10場，希望教育處持續爭取更多賽事，提升球場使用率。

王浩主張營養午餐朝新鮮、多元、美味方向提升，目前國小每餐70元、國中75元，應持續檢討提高餐費，改善廚工工作環境及勞動條件。他提出校舍耐震安全、老舊設施設備改善、教師薪資與工作環境、行政減量、教師會議制度改革，以及建立合理管教與濫訴處理機制等訴求。

王浩也提環境永續、動物保護、公共工程監督、汙染及噪音防治、文化資產保存、青年返鄉就業、勞工權益、教師與警消權益、弱勢照顧及敬老卡功能提升等建議。針對鐵路高架化後橋下空間，他認為市府應及早進行整體都市規劃，並強化跨局處協調，避免業務推動互相推諉。

王浩說，4年前上任，市府歲出預算約160多億元，明年度歲出預算已達245億元，增加約47.5%，市政規模與業務量大幅擴張。他問黃敏惠提出的十大旗艦計畫部分未完成，未來市長是否能延續既有規畫。

黃敏惠答詢，市政是接力賽，十大旗艦計畫並非短期政績，而是為未來10年、20年甚至更長遠發展所做的布局。她指出，市府從過去財政負債沉重，到逐步落實財政紀律、降低債務，並在疫情期間維持市政運作，都是多年累積的成果。她強調，面對不同資歷議員的質詢，都會聽取意見，透過議題交流讓市政更完善。

黃敏惠表示，期待下任市長經過民意檢驗後，在既有基礎上因應時代變化提出創新作法，議會發揮監督支持功能，讓嘉市政建設延續、持續向前。

嘉義市無黨市議員王浩（右）質詢市長黃敏惠。記者魯永明／翻攝
嘉義市無黨市議員王浩（右）質詢市長黃敏惠。記者魯永明／翻攝

黃敏惠 議員 鐵路高架化

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