「會轉彎的子彈」精準攻癌！嘉義聖馬爾定醫師揭核醫治療新趨勢

核子醫學不再只是找出病灶，還能精準攻擊癌細胞！嘉義市天主教聖馬爾定醫院核子醫學科醫師姚維仁表示，核醫新技術就像「會轉彎的子彈」，能循著特定分子尋找癌細胞，將放射線作用集中於病灶。隨著精準醫療發展，核醫正從傳統影像檢查邁向「診療合一」，讓癌症治療不僅能「看得見」，更朝向「治得到」的新階段邁進。

姚維仁同時具備核子醫學與放射診斷雙專科資格。他表示，早期核醫主要觀察人體器官功能及代謝變化，對於病灶位置與結構的判讀仍有限制，因此他曾赴北部醫學中心研習超音波，並取得放射診斷專科資格，結合功能性與結構性影像，提高疾病判讀能力。

隨著影像技術進步，正子電腦斷層掃描（PET/CT）結合正子掃描與電腦斷層，可同時掌握病灶代謝活動及解剖位置。近年類澱粉蛋白腦部影像技術也逐漸成熟，能協助觀察阿茲海默症相關病理變化，並作為評估部分患者是否適合接受新型藥物治療的依據。

姚維仁說，核醫「診療合一」的關鍵，在於利用相同標靶分子搭配不同放射性核種。例如攝護腺癌可利用PSMA分子辨識特定癌細胞，結合氟-18（F-18）可用於影像診斷，搭配鎦-177（Lu-177）則可透過放射線進行標靶治療，達到「看得見，也治得到」的目標。

他形容，這類治療如同「會轉彎的子彈」，能循著特定分子尋找癌細胞，將放射線作用集中於病灶，但仍須依患者病情及治療條件評估是否適用。

聖馬爾定醫院表示，未來將持續整合核子醫學影像技術與跨領域醫療團隊，掌握診療合一發展趨勢，提供患者更多精準診斷及個人化治療選擇。