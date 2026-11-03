打擊非法廢棄物集團濫倒台南40個足球場大土地 檢察官林昆璋獲金環獎

非法廢棄物處理集團為謀暴利，涉嫌將營建廢棄物運往台南各行政區農地、魚塭及光電場預定地掩埋、堆置，涉及168筆土地，面積近30萬平方公尺，約40個足球場大；台南地檢署檢察官林昆璋與團隊歷時2年追查，起訴102人、27家公司，打擊環保犯罪不遺餘力，昨天獲環境部頒發「金環獎」。

南檢主任檢察官王聖豪指出，該集團網絡成員涉嫌於2023年5月至2025年2月間，擅自運載各類營建事業廢棄物，掩埋或堆置在南區、安南、新市、新化、左鎮、關廟龜洞、仁德等地共23處土地、魚塭或農地，以及七股竹橋、十一份、頂山3處光電場預定地。

檢方調查，相關土地共168筆，面積達29萬6557平方公尺，約40個足球場大小，嚴重破壞國土及環境；林昆璋協同主任檢察官劉修言及辦案團隊，指揮台南市刑警大隊，結合環境部環境管理署南區環境管理中心、市府環保局等單位，追查非法廢棄物處理集團上下游網絡。

林昆璋前後歷時2年偵查，發動8次查緝行動，動員環保、地政、警政人員約350人次，搜索78處，針對19處非法掩埋場開挖30次，拘提22人、傳喚101人，羈押10人，合計起訴102名被告及27家公司；同時查扣現場曳引車、營業半拖車、挖土機及推土機等車輛、機具，成功瓦解不法集團上下網絡（其中15部車輛於去年8、9月間，囑託行政執行署台南分署拍賣，變價金額共906萬4000元）。

環境部昨天下午舉辦金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪績優辦案團隊表揚大會，法務部長鄭銘謙、環境部長彭啓明及高檢署檢察長張斗輝等人出席，林昆璋因長期致力查緝環保犯罪成果獲獎，肯定其守護國土與環境的傑出貢獻，南檢檢察長鍾和憲也到場祝賀。

南檢表示，林昆璋先前也曾依數位發展部情資，循線偵辦起訴薇拉數位行銷科技有限公司涉嫌勾結詐欺集團盤口，長期大量投放臉書廣告，協助詐團機房施詐、洗錢案件。鍾和憲呼籲，民眾應遵守環保法規，切勿心存僥倖觸法；檢方將持續透過跨機關合作，溯源追查非法棄置廢棄物犯罪，維護國土與環境。

台南地檢署檢察官林昆璋與團隊歷時2年追查非法廢棄物處理集團，起訴102人、27家公司，打擊環保犯罪不遺餘力，昨天獲環境部頒發「金環獎」。圖／南檢提供