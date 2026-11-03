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南大128周年遇上育人55周年 嘉義學童接下環台聖火最後一棒
國立台南大學慶祝創校128周年，舉辦校慶聖火環台傳遞活動，昨天抵達最後一站嘉義市育人國小，適逢育人國小創校55周年，南大校友特別將聖火交給育人國小學生聖火隊接棒，象徵教育薪火代代相傳。育人國小校長楊家豪表示，讓孩子親手接下聖火，不僅是參與校慶活動，更希望讓學生體會教育傳承的意義。
聖火傳遞活動由前教育部次長吳鐵雄、南大校友總會理事長吳東林、學務長白富升、退休教授李國華及校友服務中心主任劉哲宏等人共同參與，嘉義縣市校友會理事長莊政道率領在地校友迎接，育人國小校長楊家豪帶領師生參與，見證環台聖火傳遞最後一棒。
校方表示，南大走過128年，培育無數教育人才，育人國小也陪伴地方孩子成長55年，兩校雖然教育階段不同，卻有著相同的育人使命。這次由國小學童接下象徵教育傳承的聖火，讓孩子從參與過程中感受不同世代教育工作者的付出，也為兩校校慶留下難得回憶。
嘉義縣市校友會理事長莊政道現任嘉義縣和睦國小校長，曾獲教育部師鐸獎及校長領導卓越獎。近年嘉義縣市校友會陸續有年輕校友加入，延續不同世代校友的情誼。
育人國小近年推動校務創新，先後獲得教育部數位學習領航獎、學校體育傳炬獎、午星獎及交通部金安獎，楊家豪任內也曾推薦3名學生獲得總統教育獎。隨著嘉義站完成最後一棒，南大128周年校慶聖火環台傳遞活動正式落幕。
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