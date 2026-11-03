南大128周年遇上育人55周年 嘉義學童接下環台聖火最後一棒

國立台南大學慶祝創校128周年，舉辦校慶聖火環台傳遞活動，昨天抵達最後一站嘉義市育人國小，適逢育人國小創校55周年，南大校友特別將聖火交給育人國小學生聖火隊接棒，象徵教育薪火代代相傳。育人國小校長楊家豪表示，讓孩子親手接下聖火，不僅是參與校慶活動，更希望讓學生體會教育傳承的意義。

聖火傳遞活動由前教育部次長吳鐵雄、南大校友總會理事長吳東林、學務長白富升、退休教授李國華及校友服務中心主任劉哲宏等人共同參與，嘉義縣市校友會理事長莊政道率領在地校友迎接，育人國小校長楊家豪帶領師生參與，見證環台聖火傳遞最後一棒。

校方表示，南大走過128年，培育無數教育人才，育人國小也陪伴地方孩子成長55年，兩校雖然教育階段不同，卻有著相同的育人使命。這次由國小學童接下象徵教育傳承的聖火，讓孩子從參與過程中感受不同世代教育工作者的付出，也為兩校校慶留下難得回憶。

嘉義縣市校友會理事長莊政道現任嘉義縣和睦國小校長，曾獲教育部師鐸獎及校長領導卓越獎。近年嘉義縣市校友會陸續有年輕校友加入，延續不同世代校友的情誼。

育人國小近年推動校務創新，先後獲得教育部數位學習領航獎、學校體育傳炬獎、午星獎及交通部金安獎，楊家豪任內也曾推薦3名學生獲得總統教育獎。隨著嘉義站完成最後一棒，南大128周年校慶聖火環台傳遞活動正式落幕。

國立台南大學校友將象徵教育傳承的聖火交給嘉義市育人國小學生聖火隊，大小朋友共同完成接棒，為南大128周年及育人國小55周年校慶留下紀念。圖／育人國小提供