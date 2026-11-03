「黑色艦隊」鸕鶿大軍南下度冬 鰲鼓濕地轉移布袋棲息變化引關注

東北季風南下，冬候鳥先鋒部隊飛抵嘉義縣沿海東石鄉鰲鼓濕地森林園區、布袋鎮廢鹽灘濕地，成群候鳥聚集覓食，為賞鳥季揭開序幕。鳥友觀察大批聚集鰲鼓濕地鸕鶿，轉往布袋濕地活動，棲息地是否出現變化，引發關注，尤其鰲鼓濕地水質曾被質疑優養化問題，加上地層下陷、水位升高造成灘地縮減，候鳥天堂生態變化值得觀察。

生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前到布袋濕地，發現大批鸕鶿從鰲鼓濕地轉往布袋濕地覓食，黑壓壓一片鳥群，鳥友形容「黑色艦隊」。鸕鶿擁有絕佳潛水捕魚能力，成群在水面穿梭、潛入水中追捕魚群，展現高超捕食技巧，成為冬季濕地吸睛生態景觀之一。

鸕鶿是台灣冬季常見候鳥，每年9月從北方南下來台度冬，隔年3月北返大陸繁殖。過去每年冬季，大批鸕鶿通常聚集在東石鰲鼓濕地覓食、棲息，不過今年部分族群轉往布袋濕地活動，究竟是鰲鼓濕地水質變化、食物來源改變，還是氣候及環境生態因素造成，待進一步觀察與調查。

2021年，鳥友在鰲鼓濕地森林園區木麻黃樹上，發現一對鸕鶿親鳥築巢、孵蛋，成功孵化幼鳥，成為當年賞鳥界熱門焦點。由於鳥巢距離濕地約100公尺，周邊環境相對不受人為干擾，讓鳥友見證鸕鶿在鰲鼓濕地繁殖的珍貴畫面。

鰲鼓濕地森林園區擁有農田、樹林沼澤、漁塭、灘地、淡水池、鹹水地、紅樹林及潮間帶等多樣化棲地，提供不同鳥類覓食與棲息，記錄到鳥種占全台鳥種約4成，是台灣重要候鳥天堂。然而，近年受地層下陷及水位升高影響，部分灘地逐漸減少，鳥類棲息與覓食環境也面臨變化。

學者調查，鰲鼓濕地森林園區以鷺科鳥類數量較多，雁鴨科數量較少；從水位變化及棲地發展趨勢推估，未來鷺科及鸕鶿等食魚性鳥類，逐漸成為園區優勢鳥種。隨著冬候鳥大軍陸續抵台，鰲鼓與布袋濕地的鳥類分布及覓食變化，成為今年冬季值得追蹤的生態觀察指標。