雲林新虎尾溪防汛道路引道 開通

雲林縣政府打通新虎尾溪防汛道路三和大橋段下方的引道，往返六輕、中科園區的通勤族不必再繞路，國民黨縣長候選人張嘉郡昨與縣長張麗善等出席通車典禮；民進黨候選人劉建國則追蹤大埤鄉延潭大排治理進度，他說，會持續重點關注治水問題。

新虎尾溪防汛道路是雲林西部重要的東西向聯絡道，但以往車輛行經三和大橋下方受阻，往返虎尾、二崙、崙背及麥寮的車輛須繞行路幅狹窄的雲廿九線迴轉，再接回防汛道路，耽誤通勤時間，夜間行車也有安全疑慮，縣府自籌三六○○萬元打通三和大橋下方，南北端各建車行涵洞，並改善路面、照明。

張麗善、張嘉郡共同剪綵，張嘉郡說，接獲不少鄉親陳情，團隊隨即與縣府前往會勘，經縣府協調公所接管維護、並由縣府籌措經費改善。張麗善說，下一步將推動台十九線下豐橋段改善工程，明年編列預算後即可施作，未來新虎尾溪防汛道路可望從莿桐一路通行至麥寮，進一步串聯雲林西部交通路網。

劉建國昨則是關心、追蹤大埤鄉延潭大排治理進度，他說，延潭大排周邊地勢低窪，且位處三疊溪、石龜溪、北港溪及興安大排等水路交會處，每逢颱風豪雨即宣洩不及，造成周邊村落淹水，他向中央爭取治理經費，自二○一二年起分階段推動治理，至今已辦理九項工程，總經費六點五七億元。

劉建國指出，目前「聯美路下游段治理工程」排水路改善五六○公尺，預計明年六月完工，未來會持續重點關注治水問題，讓大埤鄉親不必再為颱風、豪雨及淹水所苦。