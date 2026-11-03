台南謝龍介、陳亭妃 車隊掃街催票

國民黨台南市長候選人謝龍介前晚競選總部成立造勢帶動士氣，昨再於車隊掃街時宣講說，當選後疏解市區交通將是施政的重中之重；民進黨候選人陳亭妃昨連趕三個議員選區掃街，並規畫今起展開鐵馬卅七區催票，喊話支持者「把支持度真正轉化成選票」。

謝龍介昨於臉書粉專發布官方競選系列歌曲「驕傲台南」，講述四百年前大員到三百年前府城、現今智慧農業與科技城市，歌詞提及「古都的底氣，配上改變的勇氣，台南下一夜由我們一起落筆」，支持者留言稱讚。

謝龍介昨前往龍崎、關廟及歸仁區與民眾黨議員候選人江明宗、無黨籍候選人郭如芳車隊掃街，他說，民進黨在台南執政是假借「愛台灣」之名行「愛台幣」之實，放任光電板破壞農田水庫、留下爐碴非法掩埋等汙染，只要給他四年時間，一定會徹查掃除採購弊案與各項不法，且市區每逢假日交通癱瘓、停車位嚴重不足，未來疏解交通將是施政的重中之重。

陳亭妃同樣競選腳步不鬆懈，昨安排三場車隊掃街，上午前往東區與市議員候選人蔡筱薇、陳金鐘拜票，下午轉往北區、中西區，與市議員候選人邱莉莉、周嘉韋、林建南、沈震南拜票；晚間前往安南區，與議員候選人蔡麗青、唐儀靜、郭品辰繼續深入地方。

陳亭妃說，開始選戰最後衝刺，團隊全面啟動分工合作模式，今起也將展開「鐵馬卅七區」催票行動，她會騎單車走遍台南各區，並由各地議員候選人沿途應援、加油；現每份支持都非常珍貴，但如果沒有把支持度真正轉化成選票都是空談，最重要的還是確實做到「票票入匭」。