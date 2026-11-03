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台南謝龍介、陳亭妃 車隊掃街催票

聯合報／ 記者萬于甄謝進盛／台南報導
國民黨台南市長候選人謝龍介（前排左二）昨前往南關線地區，與民眾黨議員候選人江明宗（前排右二）、無黨籍候選人郭如芳（前排左一）掃街拜票。圖／謝龍介服務處提供
國民黨台南市長候選人謝龍介（前排左二）昨前往南關線地區，與民眾黨議員候選人江明宗（前排右二）、無黨籍候選人郭如芳（前排左一）掃街拜票。圖／謝龍介服務處提供

國民黨台南市長候選人謝龍介前晚競選總部成立造勢帶動士氣，昨再於車隊掃街時宣講說，當選後疏解市區交通將是施政的重中之重；民進黨候選人陳亭妃昨連趕三個議員選區掃街，並規畫今起展開鐵馬卅七區催票，喊話支持者「把支持度真正轉化成選票」。

謝龍介昨於臉書粉專發布官方競選系列歌曲「驕傲台南」，講述四百年前大員到三百年前府城、現今智慧農業與科技城市，歌詞提及「古都的底氣，配上改變的勇氣，台南下一夜由我們一起落筆」，支持者留言稱讚。

謝龍介昨前往龍崎、關廟及歸仁區與民眾黨議員候選人江明宗、無黨籍候選人郭如芳車隊掃街，他說，民進黨在台南執政是假借「愛台灣」之名行「愛台幣」之實，放任光電板破壞農田水庫、留下爐碴非法掩埋等汙染，只要給他四年時間，一定會徹查掃除採購弊案與各項不法，且市區每逢假日交通癱瘓、停車位嚴重不足，未來疏解交通將是施政的重中之重。

陳亭妃同樣競選腳步不鬆懈，昨安排三場車隊掃街，上午前往東區與市議員候選人蔡筱薇、陳金鐘拜票，下午轉往北區、中西區，與市議員候選人邱莉莉、周嘉韋、林建南、沈震南拜票；晚間前往安南區，與議員候選人蔡麗青、唐儀靜、郭品辰繼續深入地方。

陳亭妃說，開始選戰最後衝刺，團隊全面啟動分工合作模式，今起也將展開「鐵馬卅七區」催票行動，她會騎單車走遍台南各區，並由各地議員候選人沿途應援、加油；現每份支持都非常珍貴，但如果沒有把支持度真正轉化成選票都是空談，最重要的還是確實做到「票票入匭」。

民進黨台南市長候選人陳亭妃昨連跑三個議員選區與黨籍議員候選人掃街。記者謝進盛／翻攝
民進黨台南市長候選人陳亭妃昨連跑三個議員選區與黨籍議員候選人掃街。記者謝進盛／翻攝

謝龍介 陳亭妃 台南

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