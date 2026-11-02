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侯文欽創作音樂家主題畫 資深藝人黃西田將畫展開唱

中央社／ 台南2日電

畫家侯文欽投入多年時間描繪88名橫跨古今中外音樂家，將在台南舉辦為期2天快閃畫展，並安排創作主題人物之一的資深藝人黃西田到場，透過音樂演出帶民眾感受美好藝術交會。

侯文欽告訴中央社記者，他以鋼琴88個琴鍵為創作靈感，歷時多年投入音樂家系列創作，描繪88名橫跨古今中外的音樂家，從古典樂壇巨擘到當代音樂人物都有，盼透過洗鍊而率性的畫筆，刻畫音樂家的生命故事、藝術精神與文化意涵。

他說，「88樂章」不僅是一系列人物畫作，更是跨越時空的音樂與藝術對話，黃西田也是創作人物之一，此次特別親臨展場開唱，畫作中的人物與真實人生相互呼應，形成別具意義的藝術連結。

侯文欽表示，88快閃畫展將於6日、7日在台南市中西區南美里活動中心舉行，希望黃西田演出讓藝術不只是美術館中的靜態欣賞，而是能走入城市、走近民眾，創造更親近、更豐富的文化體驗。

他說，黃西田外號田莊大哥，縱橫台灣演藝圈多年，以幽默風趣表演風格、親切自然舞台魅力，深受不同世代觀眾喜愛，此次將以歌聲為畫展揭開序幕，讓觀眾在欣賞藝術作品時，也能重溫熟悉旋律與珍貴時代記憶。

台南市政府提供資料指出，侯文欽出生於台南，從小隨畫壇名家沈哲哉習畫，高中就拿下全國學生美展第一名，大學時因家族企業期待選讀商科，畢業後赴美攻讀企管碩士，但因熱愛繪畫轉讀美術，後為兼顧家中事業數度休學，50歲回國後重拾繪畫，從此創作不斷，獲得不少獎項肯定。

黃西田 音樂 音樂家

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