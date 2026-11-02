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立院交通委員會台南考察 促3項重大建設加速

中央社／ 台南2日電

立法院交通委員會今天考察台南地區交通建設，針對國道1號永康交流道增設南出匝道、台19甲線新化外環道改善、台39線高鐵橋下道路北延等3項建設，要求交通部及市府加速協調。

立法院交通委員會由民進黨立法委員林俊憲帶隊，會同交通部長陳世凱、台南市副市長葉澤山及相關單位代表，現勘考察台南地區交通建設，首站在國道1號永康交流道，聽取台南市政府提出增設南出匝道規劃，以分流既有永康交流道南出匝道及台1線車流。

高速公路局提出初步評估指出，現有平面道路為雙向2車道，依現行交流道增設原則，市府須先完成可行性評估。

林俊憲表示，相關工程涉及地方道路拓寬及交通動線調整，這些問題應由中央與地方共同解決，要求台南市政府儘速啟動可行性評估，高公局應提前參與交通模擬、匝道配置及工程技術討論，縮短計畫審查時間。

考察行程隨後轉往台19甲線新化外環道，林俊憲指出，道路現況因設有快慢車道分隔島，快車道右轉車輛與慢車道直行機車容易發生事故，短期改善措施雖有初步成效，但長期工程目前仍在辦理環境差異分析備查及細部設計，預計還要3年才能完工。

台南市副市長葉澤山表示，新化外環道改善攸關地方交通安全，希望公路局加速辦理環差備查及工程發包作業。

考察行程最後針對台39線高鐵橋下道路北延案，初步規劃全長約36.2公里，預計分3個路段推動，目前規劃於明年底前完成可行性評估。

林俊憲表示，台39線北延可強化南科園區、新化區乃至整個嘉南地區南北向交通，計畫沿線涉及濕地、水雉棲地、遺址、建物拆遷等問題，公路局應在可行性評估階段就邀集相關機關處理，避免完成評估後再重新協調。

陳世凱表示，永康交流道增設南出匝道部分，將由高公局協助台南市政府辦理可行性評估，提前釐清地方道路拓寬及交通動線問題；新化外環道部分，將督促公路局加速環差備查、細部設計及發包準備作業。

他說，台39線北延則依既定期程完成可行性評估，並審慎研議分段推動方案，交通部將持續與台南市政府及相關機關合作，支持台南產業及生活圈長期發展。

考察 台南 林俊憲

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