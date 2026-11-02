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做16次森林療癒長輩體能、睡眠改善 雲林力拚全台首張「綠色處方箋」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府在古坑鄉打造草嶺石壁森林療癒園區，並與南投縣政府合作，上月底獲交通部核定「指定觀光地區」。縣府今邀請加拿大、韓國及國內森林及醫學專家學者在斗六舉辦國際論壇。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府在古坑鄉打造草嶺石壁森林療癒園區，並與南投縣政府合作，上月底獲交通部核定「指定觀光地區」。縣府今邀請加拿大、韓國及國內森林及醫學專家學者在斗六舉辦國際論壇。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府在古坑鄉打造草嶺石壁森林療癒園區，並與南投縣政府合作，上月底獲交通部核定「指定觀光地區」。縣府今邀請加拿大、韓國及國內森林及醫學專家學者在斗六舉辦國際論壇，並發表與台大醫院醫療團隊合作試辦「森林療癒臨床處方箋」的成果。縣長張麗善盼將森林療癒納入長照與預防失能政策，推動台灣開立「綠色處方箋」，衛生福利部國民健康署長沈靜芬允諾將全力支持。

草嶺石壁森林療癒園區位於雲林古坑與南投竹山交界，結合竹林、山林步道及在地人文資源，竹林及森林療癒場域約有516公頃。園區與南投縣政府合作多年，10月30日獲交通部觀光署核定為指定觀光地區，核定範圍約435公頃；縣府今天在斗六糖廠竹創基地舉辦「森林療癒精準醫學論壇」，邀請加拿大英屬哥倫比亞大學臨床助理教授、自然處方箋計畫創辦人Melissa Lem，以及韓國忠南國立大學森林療癒專家朴範鎮教授等人參與。

縣府在論壇上發表與台大醫院雲林分院神經內科主任醫師張楷杰合作的實證成果，36名50歲左右、具有肌少症的受試者，經過為期8周、共16次的森林療癒及骨骼肌力職能訓練與檢測後，多位受試者表示，肌肉明顯增加，身體明顯「變靈活」、睡眠狀況也有改善，並希望該計畫能延續。

張麗善表示，草嶺石壁森林療癒園區結合516公頃充滿芬多精、負離子的竹林，長期的環境科學監測顯示，空氣品質（PM2.5）穩定維持在16-28 μg/m³ 之間，提供長者低風險的純淨呼吸環境；高濃度活氧有助於促進新陳代謝；人體舒適度（PMV）指標更是趨近於0（中性舒適），微風、溫度與濕度達到完美平衡，讓長者的身體無須過度耗能調節體溫，自律神經得以自然放鬆。

張麗善表示，未來將以試辦成果為基礎，爭取把森林療癒納入長照及預防失能政策，推動台灣開出首張「綠色處方箋」，並持續與國內外研究及醫療單位合作，希望將草嶺石壁打造為森林療癒與精準健康研究的國際示範場域，讓自然資源成為高齡健康照護的新助力。

加拿大已推動自然處方箋，Melissa Lem也分享當地經驗，認為雲林具備良好的森林環境與跨領域合作基礎，看好自然處方箋在台灣落地的可能性。副縣長陳璧君及衛生局長曾春美表示，希望透過跨國交流，逐步建立森林療癒的實證基礎，並爭取中央政策支持，讓森林療癒處方未來有機會納入預防及延緩失能照護計畫，沈靜芬當場允諾支持。

文化觀光處長謝明璇指出，森林療癒園區已獲核定為指定觀光地區，將持續推動低碳交通、森林防火、禁菸、攤販管理及在地森林療癒人才培訓，兼顧觀光發展與生態保育。

雲林縣政府在古坑鄉打造草嶺石壁森林療癒園區，成功帶動觀光人潮。聯合報系資料照
雲林縣政府在古坑鄉打造草嶺石壁森林療癒園區，成功帶動觀光人潮。聯合報系資料照

雲林縣政府在古坑鄉打造草嶺石壁森林療癒園區，成功帶動觀光人潮。聯合報系資料照
雲林縣政府在古坑鄉打造草嶺石壁森林療癒園區，成功帶動觀光人潮。聯合報系資料照

雲林縣政府在古坑鄉打造草嶺石壁森林療癒園區，並與南投縣政府合作，上月底獲交通部核定「指定觀光地區」。縣府今邀請加拿大、韓國及國內森林及醫學專家學者在斗六舉辦國際論壇。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府在古坑鄉打造草嶺石壁森林療癒園區，並與南投縣政府合作，上月底獲交通部核定「指定觀光地區」。縣府今邀請加拿大、韓國及國內森林及醫學專家學者在斗六舉辦國際論壇。記者陳雅玲／攝影

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