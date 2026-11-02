百年蒸汽火車載客追楓！阿里山賞楓列車12月開跑 每梯限100人

阿里山進入賞楓季節，百年蒸汽火車將再度載客穿梭山林。阿里山林業鐵路及文化資產管理處推出「楓度翩翩」季節限定主題列車，12月安排5梯次，由蒸汽火車31號牽引檜木車廂，帶領遊客欣賞楓紅、雲海及森林鐵道景觀，每梯次限額100人，每人3250元，首梯次11月17日上午10時開放網路訂票。

林鐵及文資處表示，「楓度翩翩」主題列車結合百年鐵道文化與阿里山秋冬景致，遊客搭乘蒸汽火車31號附掛台灣檜木打造的車廂，行經阿里山國家森林遊樂區及二萬平一帶，沿途欣賞山林色彩變化，體驗蒸汽火車行駛於高山鐵道的獨特魅力。

今年特別邀請「漫步在雲端的阿里山」版主、生態攝影達人黃源明擔任導覽，帶領遊客走訪賞楓秘境，介紹阿里山季節景觀與攝影取景技巧，讓遊客有機會捕捉楓紅、雲霧與森林交織的畫面。

除了賞楓，遊程也安排蒸汽火車動態展演，分別前往對高岳車站、祝山車站拍攝火車行駛景象，並在二萬平車站進行三角線演示，呈現林鐵特殊的鐵道運轉方式。若天候條件配合，還有機會拍下蒸汽火車與雲海同框的景致。

林鐵及文資處表示，5梯次分別於12月1日、8日、15日、22日及29日行駛，每梯次限額100人，費用每人3250元，包含林鐵車資、餐點、導覽、阿里山國家森林遊樂區門票及紀念品。

主題列車一律採網路預約購票，各車站窗口不販售，於乘車日含當天前15天上午10時開放訂票。首梯次11月17日開賣，詳細遊程及訂票資訊可至林鐵及文資處官網查詢，或洽05-2779843轉359蔡小姐。

二萬平車站小火車、塔山及雲海景致。圖／林鐵及文資處提供（蔡文淇拍攝）

對高岳車站蒸機動態展演。圖／林鐵及文資處提供（黃源明拍攝）

對高岳木棧道楓紅。圖／林鐵及文資處提供（黃源明拍攝）