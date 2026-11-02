嘉縣流感疫苗剩3萬多劑 第二階段開打增35處假日接種站

流感及新冠疫苗今天起進入第二階段接種，開放50至64歲成人施打。嘉義縣政府為方便上班族接種，增設35處假日接種站，並推出企業揪團入廠服務，只要集滿30人即可安排接種。縣長翁章梁表示，透過假日及職場接種服務，提高民眾接種意願，降低秋冬呼吸道傳染病重症風險。

翁章梁表示，接種疫苗是預防流感及新冠重症的重要措施，職場員工每天接觸不同人群，一旦感染，除影響個人健康，也可能衝擊企業營運。縣府因此結合民雄、新港全聯賣場及太保樂家康超市等場所設置假日接種站，讓民眾採買之餘也能順道接種。

此外，嘉義縣同步推動企業揪團接種服務，企業只要號召30人以上，即可洽轄區衛生所安排醫護人員入廠接種，減少員工請假及往返醫療院所時間，兼顧職場防疫與企業正常運作。

衛生局長趙紋華表示，嘉義縣今年採購13萬150劑流感疫苗，第一階段接種踴躍，截至10月底僅剩3萬多劑。11月2日起，擴大開放1966年含以前出生民眾公費接種，呼籲符合資格者儘早施打，疫苗用完為止。

衛生局表示，衛福部另推出健康幣獎勵措施，18歲以上符合公費接種資格民眾，完成流感及新冠疫苗接種，可獲得價值1350元健康幣。接種紀錄將自動匯入健保快易通APP「健康存摺」，累積滿1000健康幣，自12月1日起可至指定通路兌換。

衛生局提醒，秋冬是呼吸道傳染病好發季節，除接種疫苗，也應落實勤洗手、呼吸道衛生及適時佩戴口罩。11月假日接種站資訊可至嘉義縣衛生局網站查詢，健康幣活動詳情可至官方網站查詢。