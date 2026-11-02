走進埤塘水中央！嘉義大林頂員林埤整建啟用 697公尺環湖步道迎客

嘉義縣大林鎮最大埤塘「頂員林大埤」歷經近2年整建，投入3000萬元打造生態園區，今天正式啟用。園區保留原有灌溉、滯洪及生態保育功能，新增697公尺環湖步道，其中橫跨埤塘中央的下沉式水下步道最受矚目，讓遊客能近距離欣賞水岸景觀，也為百年老埤塘增添休閒遊憩功能。

頂員林埤塘生態園區今天上午舉行啟用儀式，縣長翁章梁、鎮長許有疆與地方民意代表、社區居民共同見證。頂員林大埤位於上林里，是大林鎮最大埤塘，長期肩負農田灌溉功能，也是保育類諸羅樹蛙、彩鷸等野生動物的棲息環境。

大林鎮公所表示，頂員林大埤過去因布袋蓮大量蔓延，影響水域生態環境，鎮長許有疆上任後推動整治，並向農業部爭取「地方創生農山漁村發展建設」計畫，一、二期共獲3000萬元補助，歷經近2年施工，期間克服颱風及豪雨影響，完成整體環境改善工程。

整建後的園區設有全長697公尺環湖步道，步行一圈約10分鐘，最大特色是橫跨埤塘中央的下沉式水下步道，串聯南北兩側水岸步道及多功能廣場，讓民眾走入埤塘中央，從不同角度欣賞水域景觀。

許有疆表示，工程不僅重視完工進度，更須兼顧施工品質及地方需求。此次整建保留埤塘原有滯洪、灌溉功能，同時改善生態棲地，提供諸羅樹蛙及水鳥友善環境，並增設親水休憩空間，讓老埤塘兼具防災、保育與觀光功能。

翁章梁表示，頂員林大埤整治結合水環境改善、生態保育及排水防洪，也提供居民休閒活動與環境教育場域，讓原有農業水利設施發揮更多元的公共功能。

許有疆表示，未來將持續推動「鹿掘溝育菁親水公園」水環境改善計畫，並逐步串聯頂員林埤塘與中林魚池，規畫大林藍帶廊道，讓分散的水域資源形成完整休憩動線，帶動地方生態旅遊發展。

嘉義縣長翁章梁（前排左）、大林鎮長許有疆（前排右2）與地方人士漫步新建的下沉式水下步道，近距離欣賞埤塘水景，體驗走入水中央的特殊景觀。圖／大林鎮公所提供

嘉義縣長翁章梁（右二）、大林鎮長許有疆（左三）等人在頂員林埤塘下沉式步道旁合影，背後可見開闊水域及蜿蜒步道，展現整建後的水岸風貌。圖／大林鎮公所提供