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沙崙成台南發展契機 副市長趙卿惠提4大政策評估方向

聯合報／ 記者萬于甄林伯驊／台南即時報導
第二屆「大南方空間規劃治理法制論壇」，共3場跨領域交流，國土韌性、智慧城市、科技產業廊帶、居住共融、土地開發等議題。圖／台南市地政法學會提供
第二屆「大南方空間規劃治理法制論壇」，共3場跨領域交流，國土韌性、智慧城市、科技產業廊帶、居住共融、土地開發等議題。圖／台南市地政法學會提供

第二屆「大南方空間規劃治理法制論壇」日前在成功大學舉行，共3場跨領域交流，尤其聚焦科技與台南城市發展的關聯，南市副市長趙卿惠說，沙崙地區應被視為城市的發展契機，並從開發必要性、環境敏感迴避、生態改善、經費等明確性，共四個面向建立政策評估機制。

此次於成大力行校區綠色魔法學校崇華廳舉行，以「從韌性國土到智慧宜居：大南方空間轉型與治理典範」為核心主題，聚焦國土韌性、智慧城市、科技產業廊帶、居住共融、土地開發等議題，吸引政府機關主管、都市計畫與不動產專業人士、學術研究者及學生共同參與。

開場由趙卿惠以「沙崙科學園區與智慧城市—從全球科技競爭到地方永續治理」專題演講，她指出，沙崙不只是科學園區，更應被視為一座未來城市的發展契機，必須從產業、城市與治理同步轉型的角度，將科技成長轉化為城市公共價值。

她也說，同時，開發與保育應取得平衡，並從開發需求必要性、環境敏感地區迴避、生態改善可驗證性，以及經費、時程與責任明確性，共四個面向建立政策評估機制，讓科技進步也能成為城市與自然環境共同進步的力量。

第一場次「韌性國土與智慧治理：大南方空間轉型的策略與實踐」，都市計畫技師公會全國聯合會屈恩璽理事長從新世代科學園區發展出發，強調產業與城市整合、人才生活環境及區域共榮的重要性；成大都市計劃學系教授黃偉茹借鏡荷蘭台夫特車站的都市轉型經驗，探討如何藉由軌道建設串聯城市空間，開啟大台南下一階段的轉型契機。

第二場次「智慧宜居與居住共融：前瞻臺南生活圈治理的循證轉型」，成大社會科學院院長蔡群立透過南市37個行政區的人口遷徙及產業資料，分析南科發展對地方經濟的外溢效益；成大測量及空間資訊學系副教授郭佩棻運用AI街景感知模型，評估醫療院所及公車站周邊步行環境的安全性、便利性與友善程度，為高齡友善生活圈提供實證參考；成大法律學系葉婉如副教授則檢視租屋補貼、青年社會住宅及新青安貸款等政策的實施成效與制度障礙，並提出強化落實青年住居保障、多元住宅支持制度等建議。

第三場次「科技廊帶下的土地開發新契機及住宅市場變革」，巴巴事業集團總裁黃炯輝以台積電設廠為例，從產業實務角度分析科技廊帶、人口與家戶結構變化，以及土地開發與住宅產品需求之間的關聯。

此屆論壇由成大社會科學院、法律學系、規劃與設計學院、都市計劃學系，聯合崑山科技大學房地產開發與管理系、南市地政法學會共同主辦，並由成大永續躍升計畫「大南方社會發展的創新治理－以AI技術分析居住正義的均衡轉型」團隊及法律學系民事法研究中心協辦。

第二屆「大南方空間規劃治理法制論壇」，台南市副市長趙卿惠以「沙崙科學園區與智慧城市—從全球科技競爭到地方永續治理」專題演講。圖／台南市地政法學會提供
第二屆「大南方空間規劃治理法制論壇」，台南市副市長趙卿惠以「沙崙科學園區與智慧城市—從全球科技競爭到地方永續治理」專題演講。圖／台南市地政法學會提供

第二屆「大南方空間規劃治理法制論壇」，共3場跨領域交流，國土韌性、智慧城市、科技產業廊帶、居住共融、土地開發等議題。圖／台南市地政法學會提供
第二屆「大南方空間規劃治理法制論壇」，共3場跨領域交流，國土韌性、智慧城市、科技產業廊帶、居住共融、土地開發等議題。圖／台南市地政法學會提供

第二屆「大南方空間規劃治理法制論壇」，共3場跨領域交流，國土韌性、智慧城市、科技產業廊帶、居住共融、土地開發等議題。圖／台南市地政法學會提供
第二屆「大南方空間規劃治理法制論壇」，共3場跨領域交流，國土韌性、智慧城市、科技產業廊帶、居住共融、土地開發等議題。圖／台南市地政法學會提供

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